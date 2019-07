Nutrifacil abre segunda sede en el barrio de Salamanca de Madrid

Tras 10 años desde la fundación de Nutrifacil en Málaga capital y provincia, el nutricionista Antonio Portero, también conocido como Nutricionista Porter, abre su segunda sede en el barrio de Salamanca de Madrid Antonio Portero (Nutricionista Porter)habla de los secretos del éxito de Nutrifácil y como ha llegado a convertirse en unos años en un referente en Málaga y Madrid en el sector de las dietas personalizadas y en la pérdida de peso de forma rápida, segura, saludable y sin efecto rebote.

"No valen recomendaciones generalizadas, consejos, libros de lectura rápida, etc. En Nutrifácil tenemos un 98,7% de eficacia en tiempo récord y SIN EFECTO REBOTE porque personalizamos el tratamiento al 100%. No existe margen de error. Contamos con una legión de 'embajadores' que antes no se creían que fuese posible. Con nuestras dietas a medida se pierde peso de grasa de forma muy rápida, sin tener ningún efecto rebote y lo más importante de todo, con salud”. — afirma Nutricionista Porter

De hecho, hoy en día, con la fiebre de las dietas personales, han surgido muchos movimientos de nutrición como Paleo, Dukan, Atkins, de los puntos, grupo sanguíneo, etc. Y no todos cumplen los requisitos o estándares saludables mínimos según Nutrifácil — "No hay dietas tipo, sino tipos de personas. Las dietas deben ser personales y adaptadas a cada caso concreto. Es un error simplificar algo tan complejo como es la nutrición humana en recomendaciones generales."

Por las manos de Nutricionista Porter, de Nutrifacil han pasado personalidades públicas de renombre nacional, como actores, modelos, influencers, políticos o deportistas profesionales entre otros. "Por asuntos de confidencialidad y protección de datos, la mayoría desean no dar a conocer sus nombres, pero uno de los casos más sonados, es el de Gonzalo Gross, de Gross Dentistas. Gracias a Nutrifácil consiguió perder peso en 7 kilos en cuestión de 10 días, tal como indicó en sus redes sociales.

Tras tantos años de experiencias y casos, te das cuenta que cada caso es único”. — comentan desde Nutrifácil que reciente han abierto las puertas de su nuevo centro de Nutrición en Madrid — "Tras observar cómo estaban bajando personas a tratarse desde Madrid, Córdoba, Granada o Sevilla, el equipo de Nutrifacil se dispuso a dar un paso al frente y abrir nuevo centro en la capital de España, en el barrio de Salamanca. No obstante, no se dejará Nutrifacil en la barriada de Los Prados (Málaga), que es donde se han estado tratando casi desde los comienzos, hace 10 años, y se continuará pasando consulta allí. Ahora Nutrifácil ya cuenta con nutricionista en Málaga y nutricionista en Madrid."

El secreto del éxito del centro de nutrición Nutrifácil se podría buscar en el perfil profesional de sus nutricionistas y en el uso de la ciencia para conseguir objetivos — "Contamos con un equipo de nutricionistas titulados universitarios cuyo objetivo es tu salud ante todo. Altamente cualificados en nutrición de vanguardia y preparados para cualquier situación en la que se nos requiera para ayudar a mejorar la salud de todos los que pasan por aquí de la forma mas efectiva posible. Somos equipo de sanitarios que trabajamos codo con codo para solucionar cualquier problema de salud que exista, porque 2 profesionales piensan mejor que 1 y 3 mejor que 2. ¡Tu salud es lo primero!" — recalca Antonio Portero, añadiendo además que — "el único modo de llegar a tu objetivo es tenerlo claro y aplicar la ciencia para llegar a él. Todos los que han pasado por aquí no creían que fuese posible porque no estamos acostumbrados a ver nutrición de verdad. Desde siempre, hemos visto como algo normal hacer AUTODIETAS (dietas por nuestra cuenta o siguiendo simples consejos de internet, sin control alguno). Es por eso por que perdemos y recuperamos peso (llevándonos algunos kilos de más de regalo) mientras pasamos hambre y nos vamos convirtiendo nosotros solos en ACUMULADORES PERFECTOS DE GRASA."

Datos de contacto

Nutricionista en Málaga: Camino de los Prados 19, 29006 Malaga

Nutricionista en Madrid: Calle General Díaz Portier, 21 28001 Madrid



Teléfono +34 699 921 284 — info@nutrifacil.es

https://nutrifacil.es/