"Termo Piscinas", una solución innovadora, modular y autoportante de Piscinas Prefabricadas Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 17:56 h (CET) La constructora internacional Site and Field lanza al mercado la "Termo Piscina", una solución innovadora en materiales de construcción de piscinas prefabricadas Nuevo sistema de instalación de piscina por módulos

Este nuevo sistema de construcción de piscinas prefabricadas se basa en módulos prefabricados preparados para su revestimiento final, son aislantes e impermeables. Entre sus propiedades destaca que garantizan la estanqueidad, amortiguan los golpes y las fuertes vibraciones. Las piscinas modulares tienen un alto índice de resistencia a corto y largo plazo.

Los módulos autoportantes son adecuados para piscinas y también spas. Se pueden instalar estas piscinas en áticos de comunidades de propietarios, azoteas, hoteles o instalar la piscina en una vivienda individual o chalet.

Las Termo Piscinas aportan grandes ventajas y ayudan a la accesibilidad.

Site and Field contruye e instala piscinas modulares, su sistema autoportante facilita el acceso y la instalación en lugares complejos. Soporta cargas de agua y aporta un aligeramiento estructural de hasta 2.400 kg/m3 frente a los 80 kg/m3 del hormigón tradicional.

El sistema de “Termo Piscinas” se utiliza también para la fabricación de elementos de piscina, como es el caso de escaleras, rampas, bancos en el caso de los spas, o para cambios de escalera metálica tradicional por la escalera de módulos autoportantes facilitando la accesibilidad universal para personas con movilidad reducida. Ésta se realiza sin necesidad de la construcción de piscina de obra o la construcción de piscinas de hormigón, ya que son módulos.

Permite una rápida y fácil instalación debido a que es una construcción seca, sin tiempo de espera y listo para su revestimiento final.

Piscinas que producen un importante ahorro energético y de mano de obra

Los elementos modulares de este tipo de piscinas prefabricadas están formados por un núcleo aislante que aporta eficiencia energética y, por tanto, un considerable ahorro energético tanto durante la operación de la piscina como a lo largo de toda su vida útil.

Del mismo modo, la facilidad de instalación, la drástica reducción de tiempos de montaje debido a su prefabricación y a la no utilización de diversos medios auxiliares (encofrados, grúas, etc,), como sucede en la construcción de piscinas tradicionales, todo ello provoca un importante ahorro en mano de obra.

Para más información se puede contactar con Site and Field en www.siteandfield.com

