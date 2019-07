Thibaut Courtois y su familia pasan un día inolvidable en Loro Parque Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 17:52 h (CET) El guardameta del Real Madrid escoge al reconocido como mejor zoológico del mundo para disfrutar de sus vacaciones durante su visita a Tenerife Loro Parque, reconocido como mejor zoológico del mundo según TripAdvisor, ha recibido este fin de semana la visita del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.

El portero del equipo madridista y su familia han disfrutado de sus vacaciones en Tenerife descubriendo las maravillas del mundo animal y las entretenidas presentaciones educativas de Loro Parque. Asimismo, durante su visita, el arquero de Bélgica ha conocido de primera mano la importante labor de conservación que se lleva a cabo cada día en el Parque.

En este sentido, aunque esta no es la primera vez que el reconocido jugador visita las instalaciones de Loro Parque, no quiso despedirse sin antes dedicar unas palabras en el Libro de Oro, en el que ha afirmado pasar un “gran día” junto a su familia en las instalaciones de esta auténtica embajada animal.

Así, una vez más, Thibaut Courtois aseguró tener un día memorable, al mismo tiempo que comprobó que Loro Parque es un referente internacional, innovador en materia de bienestar animal, conservación de la biodiversidad y protección del medioambiente.

Asimismo, la familia coronó su visita con un almuerzo en Brunelli’s, el mejor steakhouse de Tenerife, situado frente al Parque: el lugar ideal para disfrutar de una carne tierna, deliciosa y de un sabor incomparable gracias a su elaboración en un horno único en las Islas, que se calienta a más de 800 grados. Además, unas maravillosas vistas al Océano Atlántico garantizaron una experiencia gastronómica inolvidable.

El guardameta del Real Madrid ha aprovechado sus días en Tenerife para disfrutar también, en familia, de las instalaciones del mejor parque acuático del mundo, Siam Park, y compartir sus grandes experiencias a través de las redes sociales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.