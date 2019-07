El equipo de desarrollo tecnológico de Aiwin gana el AWS Datathon Iberia 2019 Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 16:48 h (CET) Este galardón, otorgado por Amazon Web Services, reconoce a las mejores propuestas relacionadas con el mundo de la IA y el Machine Learning El equipo de tecnología de Aiwin, responsable del desarrollo de soluciones en forma de videojuegos FMV (Full Motion Video) para la formación y la adopción de valores como SHE, ha sido reconocido como ganador del AWS Datathon Iberia 2019. Este galardón, otorgado por Amazon Web Services, reconoce a las mejores propuestas técnicas en los campos de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning.

La competición consistió en una sucesión de rondas previas virtuales donde Aiwin y el resto de los equipos participantes presentaron casos de uso donde tenían que mejorar algún aspecto de la empresa con los servicios de IA y Machine Learning de AWS. Para superar estas pruebas, Aiwin presentó una propuesta técnica basada en la generación de avatares e imágenes que simulan ser reales, gracias a las llamadas redes generativas antagónicas o GAN (Generative Adversarial Networks).

“La innovadora propuesta y su uso de los servicios de Machine Learning”, según destaca Amazon Web Services, fueron los principales factores que clasificaron Aiwin para la ronda final del certamen, que tuvo lugar en la sede de BBVA Next Technologies. Durante la final de la competición, en la que se enfrentaron un total de 20 equipos, el equipo de Aiwin superó una serie de retos usando los servicios de Amazon Web Services hasta alcanzar el primer puesto del AWS Datathon Iberia 2019.

“Esta competición nos ha permitido iniciarnos en el mundo del machine learning, darnos cuenta de todo el potencial que tienen este tipo de tecnologías y cómo su aplicación en nuestro contexto de los videojuegos puede llevar a nuestros productos a niveles difícilmente imaginables sin el uso de estas técnicas”, destaca Javier Boó, CTO de Aiwin.

