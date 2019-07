Primera #EscuelaDeValores de la Fundación Adecco y el programa de voluntariado de Orange Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 15:56 h (CET) Esta iniciativa persigue concienciar, de una forma experiencial, a niños y jóvenes con y sin discapacidad, y en situaciones de vulnerabilidad, sobre los valores fundamentales de la diversidad y la inclusión para reducir la discriminación y la desigualdad en la sociedad La Fundación Adecco, con el compromiso e impulso de Solidarios Orange, el programa de voluntariado de la empresa Orange, organizan la I #EscuelaDeValores dirigida a jóvenes con y sin discapacidad, o en situación de vulnerabilidad, de entre 14 y 17 años. Estos adolescentes trabajan juntos durante una semana en torno a los 5 valores fundamentales de la diversidad y la inclusión: dignidad, empatía, tolerancia, equidad e igualdad.

La Escuela nace en 2019, fruto de la visión que comparten Orange y Fundación Adecco sobre la importancia de trabajar en la educación en valores de los jóvenes que formarán la sociedad del mañana, los cuales tendrán la responsabilidad de transformar su entorno y consolidar valores fundamentales tales como la diversidad y la inclusión. En la #EscuelaDeValores se acerca el concepto de una sociedad solidaria e inclusiva a los hijos de los empleados de la operadora, no solo a través de la familia y los entornos educativos y formativos, sino también de la convivencia con otras realidades distintas a la suya.

Según indica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, "en la Escuela de Valores desarrollamos actividades de diálogo y comunicación, experiencias para intercambiar valores, para descubrir, imaginar el mundo de manera diferente y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa con la diversidad y sensible a la vulnerabilidad”. Además, “la Escuela introduce la filosofía del ‘parenting’, ya que persigue que los niños y jóvenes que participen en las diferentes actividades actúen como transmisores de valores y ayuden también a concienciar a los adultos de su entorno más próximo".

Por su parte, Ignacio de Orúe, director general de Personas, Comunicación y Relaciones Institucionales de Orange, ha manifestado "la satisfacción que supone para nuestra organización participar, a través de nuestro programa de voluntariado, en este proyecto, cuyo objetivo es poner en práctica valores, como el respecto o el fomento de la diversidad, que están también en la base de una firma como Orange, humana e inclusiva. Sensibilizar a los jóvenes en estos ámbitos es una garantía de un futuro más solidario e igualitario, y por ello desde Orange nos hemos comprometido con esta iniciativa".

Un programa repleto de valores

A lo largo de una semana, hijos de empleados de Orange conocen la realidad de la discapacidad y de otras situaciones de especial vulnerabilidad social realizando actividades de sensibilización. Durante esos días, participan en actividades como una comida a ciegas, para conocer y superar las limitaciones de los sentidos; una actividad tipo Masterchef con jóvenes con discapacidad, para cocinar juntos; o un programa de Radio Gigantes, dirigido por personas con discapacidad intelectual.

También conocen la actividad de Asociaciones y Fundaciones que trabajan con personas con discapacidad y un campamento de empleo dirigido a mujeres que se encuentran en situación de exclusión social. A través de estas experiencias, aprenden a valorar la labor que se lleva a cabo desde el tercer sector y conocer casos de niños y jóvenes con grandes dependencias, así como de familias con extrema vulnerabilidad social.

Además, tienen la oportunidad de conocer el testimonio de personas con discapacidad que destacan por su ejemplo de vida, tales como Juan Manuel Montilla (El Langui), Pablo Pineda (el primer universitario europeo con síndrome de Down) y la deportista paralímpica Desirée Vila.

En conclusión, tal y como explica, Cristina Leirós, responsable de voluntariado de la Fundación Adecco, "la interactuación entre participantes con y sin discapacidad es la manera más efectiva de concienciar a empresas y sociedad. La Escuela de valores es el punto de encuentro entre dos realidades que, en muchas ocasiones, no se conocen. Así, unos son testigos del talento de las personas con discapacidad y éstas se abren también a situaciones a las que no están acostumbradas, derribando conjuntamente barreras mentales y facilitando una futura inclusión laboral".

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Personas con discapacidad, mayores de 45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión social.

Sobre Solidarios Orange

Solidarios Orange es un proyecto para todos los empleados de Orange España, sus familias y amigos. El voluntariado corporativo, que en el último año suma más de 10.000 horas de actividad, se realiza a nivel nacional en colaboración con distintas fundaciones y asociaciones de diferente ámbito.

