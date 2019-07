Grupo Lasser, expertos en instalación de cableado estructurado Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 15:28 h (CET) El cableado estructurado es un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizaciones encargadas de configurar una infraestructura capaz de establecer una red de local en un edificio o recinto. El principal objetivo de esta infraestructura de cableado estructurado, es trasladar la señal de los emisores a los receptores correspondientes. Su estructura se compone principalmente por cableado trenzado y en algunos casos fibras ópticas y cables coaxiales Composición del Cableado Estructurado

Cableado Horizontal: Su misión es llevar la información desde el distribuidor hasta los usuarios. Su composición interior es principalmente de cobre, por lo tanto, es importante que no se tuerza, su ubicación debe realizarse detrás de los muros para no tener contacto con él.

Cableado Vertical: Se encarga de establecer la interconexión entre los diferentes cuartos o espacios. Está conformado por cables verticales, conexiones cruzadas, terminaciones mecánicas y cordones de parcheo.

Cuarto de Telecomunicaciones: Es el área destinada en exclusiva para albergar los elementos que conforman la infraestructura de telecomunicaciones. Necesita de unas características especiales para cumplir correctamente su función.

Beneficios del Cableado Estructurado

Una única infraestructura: la conectividad que ofrece el cableado estructurado se encuentran integrada en un mismo proyecto. En una única infraestructura se hallan todos los cables necesarios para conseguir las señales de salida de información. Misma conectividad: todos los dispositivos capaz de transmitir información obtienen la misma conectividad; por tanto, todos tienen una eficiencia idéntica. Mantenimiento sencillo: como toda la instalación se recoge en la misma estructura, su mantenimiento resulta muy sencillo; se puede decir que el cableado estructurado supone a la empresa un sistema seguro, económico y sencillo de mantener. Gran funcionalidad: la información sale directamente desde los armarios donde se alberga la instalación del cableado estructurado hasta el dispositivo, por lo que todo dispositivo que se instale posteriormente tiene garantizado una conectividad funcional y eficaz. Fácil de ampliar: su estructura sencilla permite añadir tantos dispositivos nuevos como se desee. Amplio rendimiento: el cableado estructurado ofrece tecnología punta para las telecomunicaciones, por lo que su rendimiento y efectividad está asegurado. Administración: su sencilla configuración hace posible redirigir la conectividad si un usuario se mueve de su ubicación física hacia otra, todo ello sin perder nada de la configuración de su equipo. Versátil: el cableado estructurado permite ofrecer una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones, consiguiendo que convivan servidores de red, como voz, imagen y/o datos. Seguridad: el cableado estructurado es muy seguro, no solo en temas relacionados con datos, sino también en relación con la seguridad del personal. Velocidad: gran velocidad de transmisión gracias a la fibra óptica. Grupo Lasser: empresa de instalación de cableado estructurado

Grupo Lasser, se establece como una empresa de instalación de cableado estructurado referente en la Comunidad de Madrid, trabajan de manera directa con el proveedor o como instalador de grandes consultoras de infraestrucutras tecnológicas.

Grupo Lasser, es una empresa homologada, y ofrece soluciones a cualquier problema de instalación o mantenimiento de redes de cableado estructurado, adaptándose a las necesidades del cliente.

Disponen de todos los certificados de los principales fabricantes de cableado estructurado del mundo y su experiencia es avalada por grandes y prestigiosos clientes.

