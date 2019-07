Estos son los ganadores de la XI edición de los Premios Nacionales de Marketing

Calidad Pascual, Procter & Gamble, Auara, Premium Beers from Spain, Adolfo Dominguez y Havaianas, ganadores de la XI edición de los Premios Nacionales de Marketing La Asociación de Marketing de España ha celebrado la gala de la XI edición de los Premios Nacionales de Marketing en la que se ha hecho entrega de estos prestigiosos galardones. El restaurante Zalacaín La Finca ha acogido la gran noche del marketing que ha reunido a más de ochocientos directivos de la industria en torno a unos premios que han reconocido las mejores estrategias de marketing del año.

La gala ha comenzado con unas palabras de agradecimiento de Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España a María Sánchez del Corral, que dejaba su cargo como presidente tras seis años al frente de la misma. Conde ha resaltado “la confianza, el apoyo y el ánimo que María siempre ha brindado a la Asociación”.

Por otra parte, Sánchez del Corral, ha hecho balance de los seis años que ha estado al frente de la Asociación. “En estos seis años, hemos defendido y puesto en valor la profesión del marketing en la Asociación, hemos salido fuera de nuestras fronteras y establecido lazos con Latinoamérica. En España hemos aumentado el número de actividades y hemos desarrollado muchas de ellas en distintas ciudades españolas y seguiremos haciéndolo” ha señalado María. Una noche de emoción en la que María ha cedido el testigo al nuevo presidente de la Asociación de Marketing de España, Enrique Arribas, director de Marketing Corporativo y Marca en Banco Santander. Arribas ha señalado que "todos compartimos un mismo desafío que es hacer evolucionar la profesión". La gala de entrega de Premios, presentada por Andrés Caparrós, ha tenido como eje central “La predicción del comportamiento humano: una utopía real”. El presentador ha estado acompañado durante toda la ceremonia por E.M.A (Experiential Marketing Assistant), juntos, han conducido una gala en la que las estrategias de marketing basadas en la digitalización, el big data y el comportamiento humano, han sido los grandes protagonistas.

La ceremonia ha contado con la participación de David del Val, CEO en Telefónica I+D. El directivo ha centrado su ponencia en el leitmotiv de la gala y ha asegurado que predecir el comportamiento humano no es algo del futuro es algo del presente. En este sentido ha señalado que en el mundo digital cada interacción debe estar personalizada. “El gran reto del marketing es apostar por la personificación y, eso solo es posible hacerlo de forma masiva con las nuevas tecnologías”. Del Val ha concluido con una recomendación “si no estáis usando Inteligencia Artificial en vuestro marketing hay que empezar a hacerlo porque esto no es el futuro, es el presente”.

Laura Ros, directora general de Volkswagen España y presidente del jurado de la XI edición de los Premios Nacionales de Marketing, ha dado paso a la entrega de los galardones y ha puesto en valor los Premios Nacionales de Marketing porque ha señalado “son los únicos galardones que reconocen la estrategia de una marca”.

Ganadores de los Premios Nacionales de Marketing

Los ganadores de los Premios Nacionales de Marketing, en sus distintas categorías, son los siguientes:

Marca:

1º Calidad Pascual

2º Iberia LAE

3º Naturgy

Innovación:

1º Procter & Gamble

2º NH Hotel Group

3º Evo Banco

Marketing Social:

1º Auara

2º Fundación Vicente Ferrer

3º Women’ Secret

Start-ups y Pymes:

1º Premium Beers from Spain

2º Wetaca

3º The Hoff Brand

Internacionalización LATAM. Empresas españolas en LATAM:

1º Adolfo Dominguez

2º Acciona

3º Tous

Internacionalización LATAM. Empresas latinoamericanas en LATAM:

1º Havaianas

2º Noblex

3º LATAM Airlines

Además de las categorías mencionadas, también se han revelado los nombres de los profesionales ganadores de los Premios Nacionales de Marketing en las categorías de:

Mejor Profesional de Marketing: Santiago Alfonso Rodríguez, director de Marketing en Cosentino.

Líder Empresarial Impulsor del Marketing: Paulo Soares, Regional Managing Director en Campofrío.

El jurado ha concedido el gran Premio Nacional de Marketing a BBVA.

José Luis Arbeo, director de Marca y Contenidos y Cristina Villarroya, directora de Medios y RRSS de BBVA, han recogido el galardón y han agradecido el premio. Arbeo ha señalado que “BBVA ha puesto por delante de todo, el propósito de la marca con el objetivo de liderar la transformación de un sector”.

La gran noche del marketing concluyó con multitud de anécdotas. Los asistentes pudieron experimentar con gafas 3D, generar nuevos contactos a través de las pulseras RFID de Yumiwi, además de participar en las numerosas actividades que tuvieron lugar tras la gala.

Los Premios Nacionales de Marketing, creados y organizados por la Asociación de Marketing de España, constituyen un reconocimiento público a las empresas, instituciones y profesionales que alcanzan con sus estrategias de marketing excelentes resultados.

Enrique Arribas, es elegido nuevo presidente de la Asociación de Marketing de España.

Previamente a la gala, ha tenido lugar la reunión de la Asamblea de todos los socios de la Asociación de Marketing de España para elegir al nuevo Consejo de Gobierno que ha quedado compuesto por:

Presidente: Enrique Arribas, director de Marketing Corporativo y Marca en Banco Santander.

Vicepresidente 1º: Carmen Garcia, directora de Soluciones Cognitivas en IBM

Vicepresidente 2º: Gemma Juncá, Marketing & Brand Director en Iberia

Vicepresidente 3º: María Sánchez del Corral, CEO en Sowhat team

Vicepresidente 4º: Alfonso Fernández, Marketing Communications & Public Affairs Director en Samsung

Tesorero: Eduardo Alcaraz, Partner & Development Director en DeCV&Parttners

Vocal 1: Ignacio Pi, responsable global en Mediapost Group

Vocal 2: Emma Ruíz de Azcarate, directora de Marketing en Pelayo

Vocal 3: José Luis Pascual, director de Marketing en El Corte Inglés

Vocal 4: Celia Caño, directora general en Equmedia

Vocal 5: Felipe Llano, director adjunto a la dirección general de ESIC Business & Marketing School

Vocal 6: Javier Gómez, director de Marca y Experiencia del Cliente en GFK.

Vocal 7: José Carlos Villalvilla, director de Servicio al Cliente en Iberdrola

Vocal 8: Javier Mas, director de Marketing corporativo en Caixabank

Vocal 9: Fernando Rivero, CEO en Ditrendia

Vocal 10: David Torrejón, secretario general de La FEDE

Vocal 11: Diego Fernández de Pedro, consejero de MKT

Vocal 12: Julio Vidosa, consejero de MKT

Vocal 13: Carlos Cantó, CEO en SPSG Consulting

Vocal 14: Ángel Ruíz, consejero de MKT

Vocal 15: Juan Carlos Alcaide, MDS Marketing de Servicios

Director General: Víctor Conde Acerca de MKT

Entre profesionales de marketing y entidades de los principales sectores de actividad, la Asociación integra a más de mil socios. Su compromiso es el de impulsar el buen marketing como motor del éxito empresarial, para lo cual promueve iniciativas como los Premios Nacionales de Marketing, el Anuario del Marketing, el Índice de Expectativas de los Directores de Marketing, el Estudio de Mercado del Marketing en España (AMES), el Observatorio del Branding y el Código Ético de Marketing.