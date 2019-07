Inn Solutions presenta BlueQuotient®, una tecnología para robar tiempo al ladrón Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 13:12 h (CET) Inn Solutions, empresa especializada en seguridad residencial, presenta una membrana inteligente que aumenta la efectividad de la resistencia física y reduce el tiempo de asalto. BlueQuotient® es un principio activo patentado por la marca que ha supuesto 2 años de investigación y una inversión de 30.000€. Durante 2018, en España se detectaron 700 robos diarios en domicilios con fuerza, un 2% más que el año anterior, por lo que innovar en seguridad se hace tan necesario Inn Solutions, líder en el sector de la seguridad residencial y firma pionera en I+D+i en el mercado, presenta la membrana de seguridad con tecnología BlueQuotient® premiada por su innovación en SICUR, el certamen de seguridad más importante de España. Este principio activo patentado por la marca ha supuesto 2 años de investigación y una inversión de 30.000€.

La tecnología BlueQuotient®, ha sido creada para la detección anticipada del intento de robo ofreciendo además doble protección: resistencia física para impedir la intrusión y detección del ataque anticipadamente ante un robo.

Según datos oficiales*, el pasado 2018 tuvieron lugar en España más de 700 robos diarios en domicilios debido principalmente a que el 80% de las llaves y cerraduras hoy día están obsoletos, un facto que deja mucho margen de libertad a los ladrones para acceder al domicilio en menos de 3 minutos.

La inversión en seguridad es creciente año tras año, pero sin embargo la efectividad frente al robo en domicilios no ha aumentado, más bien lo contrario. Actualmente más de 2 millones de hogares tienen instalados sistemas de alarmas y en el último año se produjeron más de 18 millones de avisos de los cuales únicamente 9.000 fueron reales más de 9.000 son reales. La alarma es un elemento importante pero únicamente detecta y comunica, las puertas y ventanas en cambio, retardan e impiden la intrusión.

Los sistemas de alarma ya no son suficiente para frenar al ladrón por la tipología de robo organizado y el tiempo de intervención de los cuerpos de seguridad. Es por ello por lo que INN Solutions con la membrana Bluequotient® pretende aumentar la efectividad de los sistemas de seguridad de una vivienda, uniendo la resistencia física para frenar al ladrón con la comunicación anticipada al sistema de alarma. Esta tecnología se puede instalar en escudos de seguridad inteligentes para la protección de cerraduras y en el perímetro de puertas y ventanas, mejorando así la seguridad exterior de los edificios.

La incorporación de este principio activo aúna la fortaleza física (minutos de resistencia), con la electrónica de detección anticipada ante el intento de robo (minutos de anticipación del sistema de alarma). El conjunto de ambas premisas dificulta la tarea al ladrón haciendo que aumente el tiempo que debe emplear para asaltar un domicilio, a la vez que reducimos el tiempo de actuación en el lugar del delito por la rapidez en el sistema de alarma (4 segundos). De este modo, su doble tecnología convierte la seguridad pasiva en retención activa.

INN Solutions, cerró 2018 con una facturación récord de más de millón y medio de euros, casi el doble que hace 3 años, de este modo consolida su negocio en el mercado con patentes propias. La compañía también destaca por ofrecer puertas de seguridad con detección anticipada de intento de robo, llaves inteligentes y todo tipo de elementos de seguridad activa y pasiva, reconocidas por cerrajeros y expertos.

*datos del Ministerio de Interior.

Acerca de INN Solutions

INN Solutions es una empresa vinculada al Grupo Maldonado, con sede en Barcelona, líder en el sector de la seguridad física y en el hogar gracias a un equipo de profesionales de amplia experiencia. Está presente en el mercado de la seguridad desde 2013 y marca la diferencia en la venta de productos de cerrajería con un asesoramiento global a las necesidades en seguridad de cada vivienda.

Su eslogan “seguridad inteligente en constante movimiento” muestra el carácter innovador de la empresa y su búsqueda del equilibrio entre la tecnología y la resistencia. Actualmente la empresa cuenta con 45 tiendas operativas, 8 tiendas propias y 37 franquicias, repartidas por España desde las que comercializa, con alto valor añadido y servicios de consultoría atendiendo a una amplia gama de productos para la protección activa y pasiva: bombillos y llaves, puertas de seguridad, escudos de seguridad, cajas fuertes, alarmas, salidas de emergencia y sistemas de detección anticipada del robo, entre otros.

