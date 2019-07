Cyberclick y Comunicae impartirán una formación gratuita sobre Inbound Marketing y PR Comunicae

martes, 9 de julio de 2019, 10:48 h (CET) El webinar compartirá los beneficios de combinar ambas disciplinas con ejemplos prácticos El Inbound Marketing, conocida como un tipo de publicidad no invasiva, es una de las tendencias más actuales dentro del marketing digital. En lugar de perseguir al consumidor, el inbound marketing atrae a un público cualificado a través de contenido de valor.

Dicha estrategia, combinada con una buena planificación de medios, puede ayudar a las compañías a generar leads que luego se conviertan en clientes. Por ello, el próximo 17 de julio, Comunicae y Cyberclick impartirán el webinar “Inbound Marketing: PR y automatización de notas de prensa”, donde compartirán las claves para combinar ambas disciplinas y cómo ello puede ayudar a potenciar el SEO y a la captación de leads cualificados.

La formación, que será gratuita, será impartida por el equipo de marketing de Comunicae y el equipo de marketing y comunicación de Cyberclick. Ambas compañías ofrecerán su experiencia con los medios y compartirán las claves para redactar contenido que atraiga su atención. El webinar también abordará la automatización del envío de notas de prensa y se compartirán casos prácticos y ejemplos.

Contenidos del webinar

Qué es el inbound marketing

Cómo combinar PR e Inbound Marketing

Acciones de PR Experiencia de Cyberclick Establecer una relación con los periodistas. Publicar contenido interesante. Enviar notas de prensa. Contactar con los medios: llamada de introducción/ presentación. Crear una buena base de datos: identificar, clasificar y actualizar. ¿Cómo despertar la atención de los medios? Experiencia de Comunicae Qué hacer y qué no hacer al crear contenido para medios. Relación con los periodistas al hacer notas de prensa. Ejemplos de notas correctas y notas incorrectas (4-5 ejemplos rápidos). Automatización del envío de notas de prensa Listas de contactos de medios. Herramientas de automatización: ¿qué son? Comunicae: qué es y cómo ayudamos a las empresas

Datos de interés sobre la formación:

Día: Miércoles, 17 de julio a las 16h en España (15h Canarias/ 9h México DF).

Formato: Digital, se impartirá en directo a través del canal de Youtube de Cyberclick. Cómo será en privado, es necesario registrarse en esta página para recibir el enlace de acceso.

Coste: Gratis

Duración: 45 minutos. Formación más turno de preguntas.

Ponentes:

Laia Cardona, @laia_cardona. Marketing y Comunicación en Cyberclick. Especialista en Inbound Marketing, posicionamiento web y medios de comunicación.

Tanit de Pouplana, @tanitdepouplana. Relaciones Públicas y Comunicación en Cyberclick. Especialista en comunicación digital, contacto con medios y redacción de contenidos orientados a periodistas.

Lara Berenguer, @comunicae. Departamento de Marketing de Comunicae.

Idalia Martínez, @comunicae. Chief Marketing Officer en Comunicae.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.