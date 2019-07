SPYRO obtiene el sello PYME Innovadora que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Comunicae

lunes, 8 de julio de 2019, 15:55 h (CET) Reconoce la I+D de la tecnológica vasca en desarrollo de producto. SPYRO está especializada en la creación e integración de soluciones informáticas para la gestión optimizada de los procesos de negocio de las organizaciones industriales, comerciales y de servicios El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido a SPYRO la categoría y el sello de PYME Innovadora, en reconocimiento a su innovación en el desarrollo de nuevos productos. Con sede central en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. SPYRO está especializada en la creación e integración de soluciones informáticas para la gestión optimizada de los procesos de negocio de las organizaciones industriales, comerciales y de servicios.

Además del sello PYME Innovadora –que tiene una validez inicial de tres años-, la trayectoria de SPYRO como fabricante e implantador de software ha sido reconocida con diversas certificaciones de calidad como la ISO-9001, la CMMI (Capability Maturity Model Integration) por la Calidad en el Desarrollo de Software, o la Q de Oro de Euskalit a la Excelencia de la Gestión.

El director general de la compañía, Ricardo González Lafuente, ha manifestado su satisfacción por este nuevo reconocimiento a la labor en I+D de la tecnológica vasca y subraya la innovación y evolución del principal producto de la empresa: SPYRO, a lo largo de los últimos años.

“Nuestro producto ya no es un software de gestión empresarial (ERP) al uso. En la actualidad integra totalmente todos los ámbitos de la empresa que, en consecuencia, pueden aprovechar sus sinergias. Y todo ello, bajo un modelo de software como servicio (plataforma en la nube). Nos estamos orientando a lo que denominamos SPYRO 360, que supone la integración total de todos los ámbitos de una organización”, explica.

En esta línea, Ricardo González subraya que hoy en día el valor añadido para hacer más y mejores negocios está en aprovechar las innumerables posibilidades que permite la era digital. “Es una verdadera transformación la que se avecina y, quien no se transforme, se irá quedando atrás. En nuestro caso, ayudamos con SPYRO 360 en la transformación digital de todas las áreas de una organización”, subraya.

