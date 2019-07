Los pies y las consecuencias de altas temperaturas según FisioClínic Valencia Comunicae

lunes, 8 de julio de 2019, 15:46 h (CET) Según los expertos de Fisio Clínic Valencia, el fuerte calor estival puede provocar, entre otros, una hiperhidrosis Las altas temperaturas que se están sufriendo durante estos últimos días pueden tener una repercusión en la salud de los pies. El calor influye directamente en esta parte del cuerpo, a la vez que la alta exposición a la radiación solar, por este motivo puede que los pies sufran diferentes alteraciones.

Según los expertos de Fisio Clínic Valencia, el fuerte calor estival puede provocar, entre otros, una hiperhidrosis. Es decir, un exceso de sudoración en los pies debido a una transpiración excesiva. Las glándulas sudoríparas de esta parte del cuerpo liberan líquidos ricos en sales para la regularización de la temperatura corporal. Es una reacción habitual del cuerpo frente a un calor intenso y que requiere de una buena higiene diaria para evitar futuras patologías.

Sin embargo, muchos de los pacientes acuden a los centros podológicos debido al común hinchazón de pies. Esto se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos, a causa de las altas temperaturas. Uno de los remedios es, a parte de poner las piernas en alto, la utilización de un calzado que no comprima el pie.

El uso de un calzado cómodo, no muy ajustado, es imprescindible para evitar dicha patología y además evitar futuros problemas como las rozaduras u ampollas.

A parte de las altas temperaturas, los expertos de Fisio Clínic destacan que uno de los factores de riesgo en verano es la radiación solar, la cual puede provocar enfermedades cutáneas, sobretodo en la zona del empeine y una sequedad en la piel. Por este motivo, aconsejan proteger e hidratar los pies diariamente.

Sobre Biomotion Lab, la red de franquicias podológicas más potente de España

Biomotion Lab es una franquicia dedicada a la elaboración de plantillas personalizadas para la realización de múltiples deportes. Biomotion Lab representa el futuro de las plantillas deportivas basadas en un Sistema de Exploración Biomecánico Único creado con las más Avanzadas Tecnologías. Biomotion Lab está en plena expansión en el mercado español y ofrece tecnología y personalización al servicio de la funcionalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.