Reclamacióndevuelos.com logra 3 millones de euros en indemnizaciones conseguidas para sus clientes

La plataforma logra un ratio de éxito del 98% con más de 2,9 millones de euros en indemnizaciones conseguidas y con cantidades un 30% superiores a lo reclamado por los propios pasajeros Reclamacióndevuelos.com ha anunciado que ya supera las 7.500 reclamaciones gestionadas desde enero de 2019, de las cuales el 98% se cierran con éxito para el cliente, ya sea de forma extrajudicial o judicial. Estas cifras presentadas por la compañía hacen que el total recaudado para sus clientes supere los 2,9 millones de euros, con cantidades que, de media, son un 30% superiores a las alcanzadas por el pasajero por sus propios medios. Entre ellas, algunas con indemnizaciones conseguidas que superan los 10.000 euros.

Conseguir que las aerolíneas cumplan con sus obligaciones y los pasajeros cuenten con una plataforma que vele por sus intereses ha sido el gran objetivo de la empresa desde sus inicios en 2017, llegando a ser uno de los referentes en reclamaciones online efectuadas por pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones, overbooking y equipaje.

Con alcance internacional, en especial en los países de habla hispana, Reclamación de Vuelos ha logrado en sus dos años de vida y, sin financiación externa, superar los 1,5 millones de euros de facturación en 2019.

“En 2019 queremos consolidarnos como uno de los top 3 players del mercado español, superando las 20.000 reclamaciones pero sobre todo manteniendo el ratio de éxito que tenemos” ha afirmado Rafael de la Peña, CEO de la empresa, quien ha recordado además la filosofía que mueve a la plataforma y que es uno de sus valores diferenciales: “El cliente no adelanta ninguna cantidad económica por lo que su riesgo al reclamar es cero. Nuestros honorarios se descuentan de la indemnización conseguida por lo que si no lo logramos, al cliente no le cuesta nada. Sinceramente, reclamar nunca había sido tan sencillo”.

El crecimiento de la compañía llega avalado por la valoración media de los afectados que se sitúa en un 9,6 sobre 10, según Trust Pilot. “La diferencia de www.reclamaciondevuelos.com con respecto a otras plataformas es la atención personal a todos y cada uno de nuestros clientes. Aunque para poder gestionar el volumen de reclamaciones es absolutamente necesario automatizar e informatizar los procesos, nosotros nos ponemos en contacto con todos los afectados telefónicamente si tenemos la mínima duda para conocer todos los detalles. Nos importa personalmente cada uno de ellos y lograr el mayor éxito en su caso. Buscamos la mejor manera de defender los intereses del cliente y eso implica coger el teléfono y escucharles”, apunta por su parte Javier López, Director de Comunicación de la firma.

Acerca de Reclamación de Vuelos

Reclamación de Vuelos es una plataforma especializada en reclamar por pasajeros afectados por retrasos, cancelaciones, overbooking y equipaje. Fundada en 2013 en Bilbao, en la actualidad, tiene presencia internacional. La plataforma, que cuenta con 98% de casos de éxito, trabaja bajo el principio "no win no fee" por lo que si no ganan no hay coste. De esta manera hacen que reclamar sea fácil, cómodo y efectivo.