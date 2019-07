Llega a España Getaday, la primera fórmula efectiva para la resaca Comunicae

lunes, 8 de julio de 2019, 12:02 h (CET) Acaba de lanzarse en nuestro país Getaday, el primer producto con una fórmula efectiva y patentada para aliviar los efectos de la resaca al día siguiente Contrariamente a lo que siempre se ha creído, la principal causa de la resaca NO es la deshidratación. La resaca se produce cuando el hígado, al metabolizar el alcohol, genera una toxina muy dañina (acetaldehído) que luego elimina del organismo. Cuanto más cantidad de esta toxina se genere y más tiempo permanezca dentro del cuerpo, mayor será la resaca. La presencia de esta toxina es la que genera inflamación en el cuerpo, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.Otros productos para combatir la resaca se centran únicamente en la rehidratación o en la recuperación de vitaminas, pero no atacan el problema de raíz, que es esa acumulación de toxinas dañinas y su lenta eliminación. Getaday ayuda al hígado a que ese proceso sea más eficiente a la vez que aporta vitaminas y facilita la rehidratación.

La composición patentada de Getaday ayuda a un mejor funcionamiento del hígado y de las enzimas responsables de metabolizar el alcohol (ADH y ALDH) y eliminar el acetaldehído con mayor rapidez. Una fórmula que incorpora más de 15 componentes (extractos vegetales, hierbas ayurbedas, vitaminas y aminoácidos) que combaten la toxina antes de que se produzca la resaca y que además tienen propiedades antioxidantes, protectoras, diuréticas, antiinflamatorias o energizantes. Este remedio se ha utilizado desde siempre de forma muy efectiva en países asiáticos, donde suelen tener más problemas para metabolizar el alcohol.

Los efectos beneficiosos de Getaday

Eliminación más rápida de la toxina responsable de la resaca, gracias a la presencia de aminoácidos y antioxidantes. En concreto el ingrediente estrella es ACETILCISTEINA – L N-acetil cisteína, es un potente aminoácido que ayuda al hígado a procesar las toxinas del alcohol.

Protección del hígado y disminución de la inflamación del sistema digestivo que produce las náuseas y el dolor de cabeza. Por ejemplo, contiene kutki, que es protector ayurveda del hígado, y también opuntia, que disminuye la respuesta inflamatoria a los estímulos estresantes.

Recuperación de la energía y de las vitaminas perdidas. Contiene vitamina C y B12, que combaten la fatiga, ayudan al sistema inmunológico y bloquean la conversión del alcohol en acetaldehído.

Getaday se presenta como una complemento alimenticio en forma de bebida de 100 ml (como un chupito grande) con sabor a limón. Para conseguir el efecto preventivo más eficaz, se pueden tomar una o dos botellas de Getaday en cualquiera de estas ocasiones: justo antes de salir, a lo largo de la noche o antes de irse a dormir. Y para un resultado óptimo, también nada más levantarse.

Se puede encontrar el pack anti resacas Getaday en www.getaday.es

