“El trece de julio quiero vivir una revolución artística”

Eudald Van der Pla forma parte del colectivo EX ABRUPTO, ama el arte y él y su grupo llevan cinco temporadas organizando el Festival de “Creacions Contemporànies” en distintas poblaciones de Catalunya. Llevan dos festivales en Sant Hilari Sacalm, uno en Vic y otros dos en la población de Moià, capital de la comarca del Moianès. El denominador común de estos eventos culturales es que siempre se han celebrado en pequeñas localidades de la Catalunya interior, una de las finalidades de ellos es integrar la celebración de la cultura entre los modos de vida habituales de las comarcas, todo ello con el fin de integrarla en la vida cotidiana de las gentes de toda condición y edad, mezclando para ello elementos propios del folklore tradicional con las más modernas visiones del mundo cultural, porque, al fin y al cabo, en las propuestas del colectivo EX ABRUPTO todo es cultura.



Y uno de los objetivos de este colectivo artístico es descentralizar el arte contemporáneo acercándolo a un público que suele permanecer distante de los habituales circuitos culturales de los grandes núcleos de población. EX ABRUPTO lo forman trece personas cuya edad oscila entre los 30 y 40 años, su fin no es obtener beneficios económicos por medio de las manifestaciones culturales que organizan sino el expandir la cultura contemporánea por los diversos lugares en los que muestran sus propuestas.

EX ABRUPTO cree que el contacto con los artistas y el mundo del arte, hace crecer la creatividad. Para ello el sábado 13 de Julio estarán en La Masía de Moià, un hostal en desuso y también en las calles de la población, concretamente en la Plaza de Sant Sebastià, con un festival de arte en el que también tendrán una parte importante la gastronomía de la zona y las tradiciones locales.

A lo largo del día, durante 16 horas, en este Festival EX ABRUPTO 2019 organizado con la colaboración del restaurante LES VOLTES de Moià, se podrá ver la obra de 123 artistas, 19 proyectos expositores, 15 proyectos de acción y/o concierto, 18 paradas de autoedición y cinco talleres artísticos. Para hablar de todo ello nos reunimos con Eudald Van der Pla, uno de los componentes de EX ABRUPTO.

¿De dónde viene su nombre artístico? Me llamo Eudald Pla, pero en un viaje, digamos sicodélico, que hice con una amiga añadí el “Van der” y así es como me llamo artísticamente.

¿Cuál es su profesión? Soy diseñador gráfico, tengo mi estudio en Moià.

Forma parte de un grupo llamado EX ABRUPTO, ¿qué y quien forma este colectivo? Somos un colectivo de artistas de distintas disciplinas que nace el año 2014 en la localidad de Sant Hilari Sacalm, allá el hostal Fugarolas estaba en desuso y el propietario lo cedió a un grupo de artistas para que lo utilizaran como residencia y lugar de trabajo y creación. Me invitaron a tomar parte en un acto que celebraban bajo el nombre de “TORNEMI”, funcionó muy bien y a partir de aquel primer contacto pasé a comisionar el siguiente encuentro, en el que ya propuse como temática expositiva la aparición de EX ABRUPTO, una expresión latina que, básicamente, quiere decir que estamos ante algo que se hace de forma rápida e inesperada. Para comisionar este evento eché mano de mi agenda, invité a más de 100 artistas, también a colegas y amigos del mundo de la comunicación y del audiovisual. Como nos lo pasamos muy bien realizando este festival decidimos que, para que pasaran más cosas, debíamos continuar y que no acabara allí esta experiencia. Fue el nacimiento oficial de EX ABRUPTO, una herramienta para continuar montando festivales de arte contemporáneo.

¿Qué vino después? Pasaron pocos meses, cuando el Ayuntamiento de Moià nos dejó La Masía, una antigua fonda en desuso e hicimos en ella varias exposiciones, diversas performances e incluso conciertos, tanto en el interior de La Masía como en la plaza de Sant Sebastià, justo al lado del edificio del Ayuntamiento.

¿Qué mueve a este colectivo artístico? Algunos viven de su trabajo como artistas, pero todo lo hacemos de forma altruista, movidos por nuestra pasión hacia el mundo del arte contemporáneo con el que, por nuestros trabajos, estamos plenamente conectados. Para nosotros el arte ha de ser contundente, inmoral y rebelde.

¿Cómo viven esta pasión hacia el arte? Esta experiencia nos permite vivir el arte como un estilo de vida, que nos deja adentrarnos en el arte conociendo diversos artistas, y haciendo que nuestra vida sea más artística. Nos gusta vivir rodeados de arte y artistas y por eso hacemos lo que hacemos, porque también nos gusta que las personas, estén o no ligadas al mundo del arte, puedan vivir esta experiencia.

¿Cómo eligen el lugar en el que mostrar las manifestaciones artísticas del colectivo? Para nosotros el espacio es importantísimo, no hacemos nuestros festivales en cualquier lugar. No puedo dar unas características concretas de cómo ha de ser el lugar, pero como mínimo, ha de ser un espacio peculiar, solemos utilizar espacios en desuso pero no tiene por qué ser indispensable esta premisa. Ha de ser un espacio que tenga un cierto peso por sí mismo, bien arquitectónico o social.

Este festival es el quinto que llevan a cabo. Si, hemos hecho dos en Sant Hilari, uno en Vic i ahora haremos el segundo en Moià, total cinco. El de este año será el próximo 13 de Julio en La Masía, en Moià, el mismo lugar en que ya hicimos uno en la capital del Moianés, aunque tenemos por costumbre no repetir espacios, pero la primera experiencia en Moià fue muy interesante y tenemos ganar de volver a La Masía, un espacio en el que nos encanta trabajar.

Además de usar el interior de La Masía también saldrán a la calle. Si, La Masía tendrá tres líneas, una será un espacio expositivo con escultura, pintura y fotografía, también habrá una sala en la que artistas internacionales expondrán video arte, y en la planta baja habrá un espacio de experimentación sonora donde artistas del mundo electrónico mostrarán sus trabajos, habrá música en directo y el encuentro de “improbables” una experiencia en la que los artistas del mundo sonoro trabajarán junto con Geganters, Bastoners, Garrofins i las Puntaires de Moià, como pueden ver todo un mundo de expresiones artísticas del folklore que interactuarán y fusionarán sus disciplinas con disciplinas tan dispares como las de la experimentación sonora.

Hablemos de gastronomía. La gastronomía puede ser un arte, damos mucho valor a los productos del territorio, en este caso a lo que se produce en la comarca de el Moianés, aquí hay una gastronomía y unos productos muy interesantes. Y lo queremos dar a conocer.

¿Tendrán en el festival del 13 de julio gastronomía del Moianès? La barra del festival irá a cargo de Les Voltes, restaurante de referencia en toda la comarca. También contamos con la colaboración de Casa Mas. No contamos con financiación ajena y por tanto, toda la organización corre a nuestro cargo, y los beneficios de la barra de restauración servirán para pagar las facturas que el festival produzca.

¿Cómo seleccionan los participantes del festival? Como colectivo continuamente nos movemos entre artistas, exposiciones, y conciertos. Siempre con una libreta en la mano para anotar aquellas cosas que nos pueden interesar. Posteriormente todos estos datos los ponemos en común para hacer una selección en la que siempre hay piezas dispares pero siempre avaladas por una coherencia que es la que nos lleva a realizar la selección de temas y artistas.

El público popular, el de a pie, ¿entiende este tipo de muestra artística? En un principio pensamos que no se entendería lo que hacemos, pero vimos que eso son prejuicios, al final a la gente le interesa lo que ve. A veces alguien nos dice que alguna cosa le gusta pero no la entiende, y mi respuesta es que no hace falta entender lo que el artista expresa. Lo verdaderamente importante es sentir un sentimiento hacia aquella pieza, eso ya es suficiente, no hace falta nada más. Queremos que este festival no sea una obra efímera, en la que llegan unos artistas, están unas horas y se van. Queremos que esto sea una experiencia artística y, al mismo tiempo, local que implique a la gente de la comarca. Trabajamos con recursos del pueblo y de la comarca, con personas de la zona, porque queremos que lo que hacemos interese a todo el mundo y tenga un impacto social real entre las sociedades y las gentes del pueblo.

Organizar esto vale dinero ¿qué ayudas tienen? Muy pocos recursos, tenemos un pequeño patrocinio, aunque no es suficiente, hemos hecho un Verkami para recaudar un poco más de dinero, también tenemos la barra de bar que nos dará, esperamos, algo más de dinero, pero no es suficiente, pero con ello conseguimos pagar una pequeña parte de los que los artistas merecen.

¿Los artistas que vendrán a Moià cobran? A los artistas que exponen obra les pagamos el desplazamiento y las dietas, y los músicos les pagamos una pequeña cantidad, nuestro deseo seria tratarles con más dignidad pero para ello necesitamos tener más recursos.

¿Tienen ayuda de las instituciones comarcales? El Ayuntamiento de Moià nos cede el uso del espacio, La Masía, equipo de sonido y técnico y, de momento, no hay ninguna otra institución que nos ayude.

¿Reivindican la descentralización de la cultura? La cultura siempre se ha centralizado en Barcelona, pero nosotros reivindicamos espacios en el interior de Catalunya, con artistas de estas zonas. La Catalunya interior es muy rica, hay muchos artistas, aunque algunos viven en Barcelona o están establecidos en el resto del mundo, porque en esta zona es complicado ser artista y, por tanto, estos tienen que buscar aquellos lugares donde les es más fácil tener contactos diversos con el mundo del arte.

¿Es importante la interactuación entre artistas? Es buena. Creo que la creatividad se contagia, y este festival tiene como uno de sus principales motivos unir a artistas de diversas disciplinas. Siempre lo hemos hecho, y también en esta ocasión una semana antes del evento vendrán a vivir a La Masía tres de los artistas participantes, conviviremos con ellos al tiempo que, seguro, crearán alguna de sus obras. La Masía es un espacio propiedad del Ayuntamiento de Moià que nos cede en esta ocasión. Lo ideal para nosotros sería que la cesión fuera más allá de estos días del festival ya que nosotros daríamos vida a este espacio que ahora está poco utilizado.

¿Será posible adquirir algunas de las piezas expuestas? Diversos artistas expondrán su obra que abarca varios aspectos del arte, desde pintura, grabaciones en diversos soportes, fanzines o libros, todo estará a la venta. Pero nosotros no haremos de intermediarios, simplemente pondremos en contacto al autor con el posible comprador. Nuestro colectivo no actúa como un galerista , no creemos en el formato de cobrar por ser simples intermediarios.

¿Y ustedes, los organizadores, de qué viven? Cada uno de los miembros de EX ABRUPTO tiene su trabajo y no dependemos para vivir de organizar estos festivales, vivimos de nuestros respectivos trabajos. Para nosotros, en realidad, esto es un hobby, pero un hobby que nos tomamos muy en serio.

¿Han pensado profesionalizar este hobby? Si, aunque no sabemos cómo lo haremos, en este festival por primera vez tenemos patrocinadores y estamos trabajando en diferentes fórmulas, lo ideal sería que las Instituciones nos dieran soporte económico y tener más patrocinadores.

¿Cómo ve el futuro del colectivo? Queremos continuar. Podemos llevar nuestro festival a cualquier población, aunque lo más importante para ello es contar con un espacio idóneo, y poder dignificar a los artistas, nuestro primer objetivo es poder retribuir a los artistas como se merecen. El 13 de Julio en Moià será nuestro quinto festival, en los tres primeros no tuvimos ninguna ayuda, en el cuarto conseguimos una pequeña parte de ayuda económica, que ha aumentado en esta ocasión. Pero si el próximo año no conseguimos un solo euro como contribución económica nos será muy difícil continuar.

¿Hay mucho bluf en el mundo del arte contemporáneo? Creo que es un circuito alejado de nosotros. Y no sé si nos afecta o no. El arte contemporáneo no es un solo concepto, hay muchas ramas, nosotros el mundo de las galerías y los artistas astrales nos queda un poco lejos. Cada cual que haga lo que quiera, si una pieza se vende por un millón de euros me parece bien, yo no la compraré, ni compartiré esta forma de hacer.

¿Qué quiere que pase el trece de julio en el festival que organizan en Moià? Una revolución artística, quiero conocer a muchas personas, quiero que muchas personas se conozcan entre sí y salgan muchos proyectos, quiero que la comarca tenga un impacto que vaya más allá de un solo día, quiero que las personas al ver las piezas de los artistas se planteen ciertas cosas, quiero que se remuevan las emociones del público, de la gente, que sea el principio de muchos otros días.

Sabemos que para ayudar a dar forma a esta revolución artística cuentan con la presencia de una de las formaciones míticas en el mundo del teatro. ¿Nos puede decir quién es? El 13 de Julio en el Festival EX ABRUPTO 2019 se producirá el reencuentro de cuatro de los miembros fundadores de LA FURA DELS BAUS, grupo fundado en 1979 y del que formaban parte cuatro actores de Moià. Marcel·li Ántunez, Quico Palomo, Carlus Padrissa y Pere Tantinyà se reencontraran, después de un tiempo, para ofrecer un espectáculo en el que mezclarán dosis de concierto con tradicionales acciones “fureras”. Será un gran espectáculo, también muy emotivo.