JMG Virtual Consulting llega a un acuerdo con KIO Networks España

viernes, 5 de julio de 2019, 16:30 h (CET) JMG Virtual Consulting cumple 10 años y se plantea en 2019 el reto de mejorar en todas sus parcelas, fruto de ello surge el acuerdo con KIO Networks España para poder ofrecer servicios cloud basados en VMware Hay datos que indican que el 95% de las empresas desaparecen después de la primera década, JMG Virtual consulting nació hace 10 años como una empresa de formación orientada a VMware, desde entonces ha seguido creciendo y renovándose en todas sus facetas.

En la parte de formación ha implementado formaciones no solo de VMware, si no también de Openstack y AWS y está desarrollando planes de formación a medida de los clientes, al objeto de poderles ayudar en el mantenimiento y crecimiento de sus plataformas virtuales.

El 2019 es un año muy importante para la compañía por los planes de evolución tanto en Formación como en Servicios.

Liderado directamente por su fundador, Jose María Gonzalez, han lanzado la plataforma cloudcomputing.academy , un sitio donde poderse formar en castellano en todos los elementos necesarios dentro de un departamento de IT y donde se crea una comunidad colaborativa donde los alumnos plantean y comentan sus diferentes proyectos en las diferentes materias. También en la parte de formación se complementa el portofolio con formación en Ciberseguridad y se afianzan los diferentes workshops destinados al aprendizaje práctico en entornos tanto de VMware como AWS. Están desarrollando planes de formación a medida de los clientes, que les permitirán mejorar el conocimiento tanto en el manejo de sus entornos, como la instalación de los nuevos.

En la parte de servicios, se amplía el portfolio, ofreciendo servicios de laboratorios de modo que los clientes pueden hacer sus pruebas antes de lanzarse a un entorno real, pero principalmente se ofrece el servicio de computación en la nube, basado en la plataforma de KIO Networks España, líder en España.

Como indica David Porquicho, responsable de Servicios y Formación: "Después de llevar durante tantos años a los clientes a la virtualización, es el momento de ayudarles en el viaje a la nube y queremos hacerlo de la forma más natural posible, es decir, seguir con VMware y de ahí el acuerdo con KIO Networks España. Queremos que la gestión para nuestros clientes, sea tan fácil como hasta ahora, con la única diferencia de no tenerlo On Premise. Entendemos además que es el momento de migrar al menos algún servicio a la nube y KIO, nos da la facilidad para esto también. En definitiva, hay que empezar a "probar" la nube".

KIO Networks, ofrece, entre otras las siguientes ventajas:

Entorno VMWare, standard de facto en mercado. Migración directa para entrada/salida a otros proveedores con VMWare on-premise.

Soporte 24x7 sin coste adicional.

Sin requisitos de permanencia.

Seguridad: Servicios avanzados Anti DDOS e IPS sin coste adicional.

