AirHelp: más de 33.000 horas perdidas por los retrasos el verano pasado Comunicae

viernes, 5 de julio de 2019, 15:14 h (CET) En 2018, más de 7,5 millones de pasajeros de España sufrieron retrasos e interrupciones durante los meses de verano. España fue el tercer país europeo con más retrasos en 2018, detrás de Alemania y Reino Unido. Los expertos advierten de un ‘verano de caos’ en 2019, en el que se alcanzarán cifras récord en cuanto a retrasos Los pasajeros españoles perdieron más de 33.000 horas de vacaciones en el verano de 2018 debido a los grandes retrasos en los vuelos con salida desde España. Además, en un análisis realizado por AirHelp, la organización más grande del mundo especializada en los derechos de los pasajeros aéreos, se prevé que 2019 será un año récord en cuanto a retrasos y cancelaciones en verano.

Entre el 15 de junio de 2018 y el 15 de septiembre de 2018, más de 7.5 millones de pasajeros sufrieron retrasos en sus vuelos desde España, ya que más de 63.000 vuelos salieron con 15 minutos o más de retraso o fueron cancelados. La evaluación exhaustiva, basada en datos*, reveló que España es el tercer país de Europa que ha perdido más horas por retrasos y cancelaciones, por detrás de Alemania, que sufrió 48.000 horas de retrasos durante el mismo periodo, y Reino Unido con 45.000. Los pasajeros que menos horas de vacaciones pierden son los finlandeses, que acumularon durante ese periodo 2.500 horas de interrupciones.

Estresante comienzo de las vacaciones de verano

De cara a las vacaciones de verano, y especialmente durante el mes de julio, se espera que aproximadamente unos 22.000 vuelos se vean interrumpidos y que la cifra de pasajeros afectados roce los 2.7 millones.

Para Paloma Salmerón, directora de comunicación global de AirHelp, "millones de pasajeros sufrieron retrasos en sus vuelos el verano pasado y nos enfrentamos a un segundo verano de caos si la industria aeronáutica no toma medidas. Una parte importante de los afectados habría perdido un tiempo precioso de sus vacaciones de verano, lo que es inaceptable".

"Los pasajeros aéreos entienden que los retrasos no siempre son evitables, pero las compañías aéreas y los aeropuertos deben mejorar la situación de 2018. Muchas de las horas perdidas aún se pueden reclamar y, desde AirHelp, animamos a los pasajeros que sufrieron interrupciones el año pasado a comprobar si sus vuelos son susceptibles de compensación o no”, declaró Salmerón.

Los derechos de los pasajeros aéreos

Para evitar aumentar el estrés durante las vacaciones, desde AirHelp se aconseja a los viajeros que conozcan sus derechos como pasajeros aéreos. Según el Reglamento 261 de la UE, las compañías aéreas deben pagar hasta 600 euros por persona, en concepto de indemnización, por retrasos superiores a tres horas o cancelaciones. Esta norma cubre todos los vuelos que salen de la UE, así como los que llegan a un aeropuerto de la UE si son operados por una compañía aérea europea.

Salmeron añade, que "para asegurarse de que su reclamación es válida, los pasajeros deben conservar su tarjeta de embarque y los documentos de viaje y asegurarse de preguntar a la compañía aérea el motivo del retraso. Cuanta más información obtenga, más fácil será recibir una compensación”.

*AirHelp llevó a cabo un análisis exhaustivo de la interrupción de los vuelos en varios países en 2018. Su base de datos es una de las colecciones de datos de vuelos más fiables y precisas del mundo, debido a su consumo de fuentes de datos y a su capacidad de combinar múltiples fuentes. AirHelp basó su pronóstico para 2019 en su base de datos multiplicada por la tasa media de crecimiento de la industria (calculada a partir del informe de IATA y de la propia experiencia de AirHelp). Las previsiones no pretenden ser 100% exactas, sino más bien proporcionar orientación.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en los derechos de los pasajeros aéreos, ayudando a los viajeros a obtener compensación por vuelos retrasados o cancelados y en casos de denegación de embarque. La compañía también toma medidas legales y políticas para apoyar el crecimiento y la aplicación de los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. AirHelp ha ayudado a más de 13 millones de personas, está disponible en 35 países y tiene más de 700 empleados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.