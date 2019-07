Olivier Blum, de Schneider Electric, galardonado con el premio al mejor Director de Recursos Humanos 2019

Olivier Blum inició su trayectoria en Schneider Electric en 1993, asumiendo el cargo de Chief Human Resources Officer en 2014 Olivier Blum, Chief Human Resources de Schneider Electric, ha recibido el premio al mejor Director de Recursos Humanos 2019, en la 24ª edición de este premio anual, organizado por Cadremploi, Morgan Phillips Hudson, Le Figaro Décideurs and Fyte. Este galardón promueve la profesión y destaca la importancia de la función y la contribución estratégica de los directores de RRHH al desarrollo de las empresas.

Graduado en Grenoble École de Management (GEM, France), Olivier Blum inició en 1993 su carrera en el departamento de ventas de Schneider Electric, asumiendo distintos cargos en Francia, durante siete años, antes de convertirse en Director of Sales. En 2001, fue nombrado Secretary of the Executive Committee and Global Company Program Vice-President, y en 2003 se trasladó a China para ocupar el puesto de Low Voltage Activity Director, antes de ser nombrado Head of Strategy and Marketing Director de la actividad global en China en 2006.

En 2008, Blum fue nombrado Managing Director & Country President de Schneider Electric India, con el objetivo de acelerar el crecimiento de las operaciones en un país en profunda transformación. En 2013, fue nombrado Executive Vice President of the Retail Division y, desde septiembre de 2014, es Chief Human Resources Officer y miembro del Comité Ejecutivo, desde la sede de Hong Kong.

Samuel Tamagnaud, presidente de Morgan Philips Group ha asegurado: "La decisión final de este año ha sido particularmente difícil dada la excepcional calidad de los candidatos. Además de su carrera internacional en una empresa que ha emprendido una transformación de sus actividades, así como en su oferta y su presencia geográfica, Oliver Blum es el ejemplo perfecto de lo que debe ser un director de RRHH en un entorno global. Pragmático, atento a los demás, colaborando estrechamente con sus equipos, gestionando las limitaciones del negocio, capaz de aportar una visión estratégica y de guiar a sus compañeros a través de los cambios, Olivier Blum personifica perfectamente su función y se merece plenamente el premio de Director of Human Resources 2019".

Thibaut Gemignani, CEO de Cadremploi, ha añadido: "El jurado ha querido reconocer la carrera de Olivier Blum dentro de Schneider Electric. Estratégico y pragmático, inició, junto a su director general, un completo plan de transformación para la empresa. Su visión de la función de RRHH, perfectamente alineada con el negocio de la misma, le ha llevado a inspirar y a poner de relieve una nueva cultura y una nueva forma de liderazgo en Schneider Electric. La amplitud de su visión, caracterizada por sus 17 años de trabajo internacional, también es una clara ventaja para asegurar el éxito de esta transformación a escala mundial".