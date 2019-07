El trader Francisco Pineda pionero en la gestión de divisas y cfds Comunicae

viernes, 5 de julio de 2019, 11:02 h (CET) Francisco Pineda lanza el primer fondo de divisas y cfds en colaboración con importante firma de valores en la capital madrileña debido a la fuerte demanda y la necesidad de máxima trasparencia en un sector retail muy castigado por los fraudes y un cliente minoritario en busca una referencia sólida Francisco Pineda lanza el primer fondo de divisas y cfds en colaboración con importante firma de valores en la capital madrileña, debido a la fuerte demanda y la necesidad de máxima trasparencia en un sector retail muy castigado por los fraudes, y un cliente minoritario en busca una referencia sólida.

Es importante resaltar los inicios de Fran donde, con apenas 25.000 euros, comenzó haciendo trading en su propia cuenta hasta casi los 339,000 euros de la actualidad.

Debido a que en España no podía crecer sin un vehículo de inversión, decidió lanzar esta iniciativa para, de una vez, arrojar un poco de luz al "tabú" de los derivados, en el que desafortunadamente, hay un 75% de retail, según estimación de la CNMV de los inversores pierden en cfds.

Con este fondo, según palabras de Fran: "Es pecata minuta en comparación a lo que podemos lograr el primer fondo auditado en España de estas características".

Bien que estos productos son para clientes profesionales con una inversión mínima de 75.000 euros, se evalúa caso por caso y se está intentando que la participación sea por importes inferiores.

Gracias a este vehículo de inversión llamado Rin investment, el gestor Francisco Pineda podrá ofertar a un público cualificado y también retail un producto único en su categoría, por fin al acceso del inversor de a pie.

Esta noticia ha tenido una gran acogida entre los clientes minoristas que por fin ven una guía para entrar en producto altamente complejo y difícil de gestionar por el retail.

Según el propio Fran, "el fondo tiene una composición básicamente del 85% en divisas, 10% en cfds sobre índices (Dow Jones 30, Dax alemán e Ibex 35) y un 5 % lo ha dedicado a las criptodivisas. Es un mercado muy volátil, pero con grandes oportunidades, siempre invirtiendo un valor pequeño de la cartera en Bitcoin".

En la parte del bróker se ha intentado elegir uno que ofrezca precio, regulación y seguridad de los fondos.

No ha sido fácil para Francisco Pineda hacer estos 2 años de histórico en solitario, pero se espera que sea la primera piedra de un gran fondo pionero en España.

Para más información: contacto al email corporativo o por WhatsApp +34602684261

