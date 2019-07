FeelMeric irrumpe en el mercado con un complemento alimenticio diario basado en la cúrcuma Comunicae

viernes, 5 de julio de 2019, 10:03 h (CET) FeelMeric se presenta como un complemento nuevo que ayuda a mantener una buena salud con los beneficios de la cúrcuma. Es una combinación de cúrcuma, jengibre, canela, pimienta negra, sabor a piña, vitamina C, B3, B6 y B9 FeelMeric es una nueva marca que salta al mercado para ofrecer un complemento alimenticio basado en la cúrcuma. Las cualidades naturales de la cúrcuma son muy beneficiosas para la salud, especialmente a la hora de realizar actividades físicas, ya que reducen la fatiga y el cansancio. Junto con sus vitaminas, FeelMeric apunta a convertirse en un referente entre los suplementos alimenticios de última generación. Un producto único y novedoso.

Los beneficios de tomar FeelMeric son variados: ayuda a mantener la eficacia del sistema inmunitario y la resistencia a las alergias, tiene propiedades antioxidantes, ayuda a controlar las respuestas antiinflamatorias en el cuerpo y reduce la inflamación en articulaciones y músculos.

Además, contribuye a la mejora de la vitalidad y energía y ayuda a tener una buena digestión. Las vitaminas C, B3, B6 y B9 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Es el nuevo complemento alimenticio diario que potencia el cuerpo, la mente y la salud. Entre sus cualidades se encuentran las de cuidar, fortalecer y ayudar al bienestar general del cuerpo. De una manera sencilla, FeelMeric proporciona la dosis diaria de cúrcuma que ayuda a mantener una forma saludable en el día a día. De ahí su lema “Feel Good, FeelMeric”.

Es la bebida para todos, pero FeelMeric está especialmente pensado para personas a las que les guste cuidarse, sentirse bien, hacer deporte y que disfruten de los suplementos.

Sus ingredientes la convierten en una bebida con gran sabor, natural, sin azúcar, sin lactosa y sin gluten. Es una combinación de cúrcuma, jengibre, canela, pimienta negra, sabor a piña y vitaminas. Al ser de nueva creación, este producto se compra de forma online en https://feelmeric.com/.

