La Universidad de Cantabria gana el tercer premio del Atos IT Challenge 2019 con su proyecto "BinSight", para reducir el desperdicio de alimentos Comunicae

jueves, 4 de julio de 2019, 17:14 h (CET) El proyecto "BinSight" con el que la Universidad ha competido con más de 20 países, se basa en el uso de sofisticadas herramientas tecnológicas como herramientas Cloud, Machine Learning e Inteligencia Artificial La Universidad de Cantabria, con su proyecto "BinSight", se hizo con el tercer premio de la octava edición del concurso internacional de estudiantes, el Atos IT Challenge, en la que han competido más de 20 países con proyectos orientados, esta convocatoria, a la utilización del Machine Learning para mejorar la sostenibilidad. El proyecto fue Farmero, presentado por la Universidad Técnica de Berlín, y el segundo premio para “Weego", de la Escuela Politécnica de Dakar, Senegal. Thierry Breton, Presidente y CEO del Grupo Atos presidió la entrega de los galardones, celebrada en la sede global de Atos, en Paris.

El proyecto español, "BinSight", premiado con 3.000 euros y la oportunidad de realizar prácticas en Atos para desarrollar su proyecto, ofrece una solución para reducir el desperdicio de alimentos y hacer que las cadenas de suministro sean inteligentes, utilizando diversos servicios basados en la nube adaptados a las necesidades de empresas de catering, gobiernos, entidades sociales y empresas de compost.

Proyecto ganador

"Farmero", el proyecto ganador, premiado con 10.000 euros y prácticas en Atos, propone una aplicación innovadora y fácil de usar que proporciona evaluaciones de riesgo de enfermedades actualizadas y fiables para pequeñas granjas. Su solución utiliza algoritmos de detección de enfermedades de última generación que se aplican a las imágenes de infrarrojos por satélite de la Agencia Espacial Europea (programa Copérnico). Su uso ayudará a los agricultores a reducir al mínimo la cantidad de fertilizantes y pesticidas que necesitan, dándoles una evaluación precisa de las amenazas para cada área de cultivo.

Por su parte, el proyecto de la Escuela Politécnica de Dakar, "Weego", que mereció el segundo premio, dotado con 5.000 euros y la opción de prácticas, propone una aplicación de localización predictiva de transporte sobre los datos de crowdsourced y las técnicas de Machine Learning para dar a sus usuarios una localización precisa de los autobuses y tiempos de viaje. Su objetivo es mejorar los servicios de transporte público en los países en desarrollo, donde las infraestructuras de localización de autobuses son poco frecuentes y el tráfico es difícil de predecir.

En la ceremonia, Thierry Breton presentó el Atos IT Challenge 2020, al que los candidatos deberán presentar proyectos basados en la "inteligencia cooperativa".

Desde su creación en 2012, Atos IT Challenge ha permitido a estudiantes de todo el mundo desarrollar aplicaciones relacionadas con las principales tendencias de la revolución digital, como la movilidad inteligente, los coches conectados, los medios interactivos, la vida conectada, el "derecho a ser olvidados", blockchain e inteligencia artificial. Los mentores de los estudiantes son miembros de la Comunidad Científica de Atos que proporcionan apoyo técnico, práctico y asesoramiento.

