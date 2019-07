Gran Via Business & Meeting Center defiende la personalización de workspaces como estímulo creativo Comunicae

jueves, 4 de julio de 2019, 10:03 h (CET) El diseño de los espacios es uno de los aspectos más relevantes a la hora de desarrollar la creatividad de los usuarios Las noticias positivas relacionadas con el crecimiento de los espacios de trabajo se suceden cada tiempo: sin ir más lejos, las últimas cifras señaladas por BNP Paribas Real Estate marcan cómo la contratación de espacios de trabajo en Madrid pasó de representar un 10 % en 2018 a un 19 % en el primer trimestre de 2019. En la misma línea, Barcelona superaba el 22% en los tres primeros meses de 2019, una cifra superior a la contratación total de 2017. Ante estos datos, ¿cómo diferenciarse de la competencia y beneficiar al cliente de workspaces?

A medida que estos modelos de espacios laborales han ido evolucionando, también ha crecido el número de profesionales que opinan que el diseño es uno de los aspectos más relevantes a la hora de desarrollar la creatividad de los usuarios, valorándolo como un beneficio más allá de la oferta de servicios más habitual.

Así pues, a través de una serie de estudios realizados como en el caso de Human Spaces, se han clasificado dos aspectos principales que influyen en la creatividad de los clientes de workspaces: la luz natural y la tranquilidad de los espacios.

Estos resultados han conseguido corroborar las ideas que muchos espacios de trabajo con experiencia ya habían implementado en sus instalaciones anteriormente. Un ejemplo de ello es el caso de Gran Via Business & Meeting Center, ubicado en Barcelona.

“Siempre hemos apostado por ofrecer espacios con mucha luz ambiente para que transmita una sensación de amplitud a nuestros clientes”, señala Susana de la Rubia acerca de cómo todos las oficinas de sus instalaciones han sido planificadas para ser exteriores y conseguir este objetivo.

En cambio, para transmitir tranquilidad a sus clientes, entre otras medidas han optado por el diseño de un espacio muy característico en la terraza del edificio, ubicada en su azotea. Gracias a diferentes combinaciones de mobiliario se consigue ofrecer una diversidad de ubicaciones para que los usuarios puedan encontrarse y desconectar del trabajo, dejando fluir la creatividad entre conversaciones. Además, para potenciar esta característica, cada primer viernes de mes se ofrece un evento de networking en este singular espacio: “Se ha convertido en un evento mensual al que asiste la gran mayoría de los miembros del centro para actualizar y compartir información que les puede servir en el día a día”, explica De la Rubia.

Con una gran experiencia obtenida durante su trayectoria en el sector, el equipo de Gran Via BC destaca tres particularidades del diseño de los espacios que, según su opinión, influyen en la creatividad de sus usuarios:

- Es importante ofrecer espacios comunes en los que desarrollar la colaboración entre usuarios. De esta manera, conocer las experiencias de otros trabajadores del mismo sector u otro distinto puede ayudar a generar nuevas ideas que de otra forma no podrían surgir.

- Potenciar el contacto entre usuarios para conseguir que se fomente el diálogo entre los propios trabajadores de una misma empresa que esté situada en un workspace. Con espacios como los coffee points del centro se puede conseguir aumentar la visibilidad de todos sus miembros y que estos se sientan más involucrados. Así se consigue crear un mayor sentimiento de comunidad y seguridad en el que desarrollar y sugerir ideas.

- Asesorar al cliente para planificar el espacio de trabajo y adaptarlo a las necesidades del usuario. De esta manera, la experiencia de los Center Manager puede ayudar a fomentar el trabajo que se haya de realizar después de recomendar una tipología de oficina u otra así como el mobiliario que se haya de usar.

“En Gran Via BC trabajamos con la cultura de cada empresa para que pueda sentirse en casa cuando está en su espacio de trabajo”, puntualiza De la Rubia sobre la importancia que tiene que una empresa se abra a colaborar con el propio centro para conseguir los máximos beneficios a nivel profesional y personal.

