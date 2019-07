Teresa Lozano, nada ligera (I) Viene del lugar de la Mancha donde la poesía hace historia en autores como Félix Grande, Eladio Cabañero o Natividad Cepeda Nieves Fernández

jueves, 4 de julio de 2019, 04:26 h (CET) Te fuiste con tu bagaje interior arcano/ un libro inédito bajo el brazo… Los versos pertenecen al libro Ligera de equipaje. Su autora, Teresa Lozano viene a Ciudad Real, desde Tomelloso, donde el libro ha tenido gran éxito de lectura y público y viaja hasta la capital con su libro inédito. Viene del lugar de la Mancha donde la poesía hace historia en autores como Félix Grande, Eladio Cabañero o Natividad Cepeda, y donde hay otros autores que vienen empujando, como Teresa. Me permito recordar algunos versos de Félix Grande relacionados con los viajes: Oh madre alucinada, o madre medio loca, princesilla / del martirio, emperatriz del pánico, sacerdotisa / de la calamidad, hormiguita cargada con la piedra / del miedo universal del mundo.



De Eladio Cabañero rescato unos versos de su Recordatorio: Puestos a recordar, hemos venido/ de visita a este mundo insatisfecho. Y sobre Natividad Cepeda, su vuelta a los lugares: Hay carreteras llenas de nostalgias/ que nos envuelven en su paleta de colores.



Pero, ¿quién es Teresa? Se confiesa: De niña soñaba/ De niña construía casitas/ en el enorme patio/ y soñaba con ser mayor./ (…)/ De niña escribía versos/ y soñaba con ser mayor./ (…)/ De niña tuve un sueño/ y no quise ser mayor. Niña miedosa, al calor de su madre: ¡Qué calor el tuyo madre/ ante el gélido cierzo!



Niña o mayor, asustada o miedosa, o nostálgica, se hace valiente para presentar su primer libro de poemas. También articulista, pertenece a la Asociación de escritores de Castilla-La Mancha. Colabora en revistas y periódicos, participa en recitales. Pregonera en 2014 en la Romería de Tomelloso, en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid. Recitadora de Aromas del vino y viñedos, participa en libros colectivos como Almagre Literario, Paisajes literarios de Castilla La Mancha y Viajeros por Castilla-La Mancha. En Viajeros… nos adentra en el Museo donde actualmente trabaja, en el Museo López Torres, con una panorámica, por si somos viajeros.

Conocí a María Teresa en la Facultad de Letras de Ciudad Real, estábamos citados por ManchaArte como escritoras en unas Jornadas sobre edición. Teresa se sentó a mi lado. Cuando vi el libro publicado, presentado por los amigos escritores José López Martínez y Natividad Cepeda me alegré mucho por ella. Y cuando me pidió presentarlo, no lo dudé, la primera opinión es decir de él que es un libro que se lee con agilidad, aunque es muy profundo en la expresión de sus mensajes. Para la presentación nos hemos servido de la palabra y de unas maletas a modo de atrezo que nos ayudarían a viajar por sus páginas. Sólo es un intento metafórico de completar el equipaje del que Teresa asegura que es ligero, y así preparamos el viaje.



Lo edita Letrame y no es nada ligero en sus 31 poemas. Lleva una cita del poeta Vicente Aleixandre sobre la luna. Lo dedica a sus hijos Ricardo y Almudena, y a su marido. Lleva un precioso prólogo de José López Martínez. Se divide en tres partes, yo diría infancia, amor y nostalgia, toda una vida.

