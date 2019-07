La empresa inmobiliaria J´achète en Espagne se lanza a Franquicia en España Comunicae

miércoles, 3 de julio de 2019, 10:35 h (CET) La enseña J´achète en Espagne, innovadora inmobiliaria especializada en el mercado francés que demanda vivienda en España, se lanza a franquicia en todo el territorio nacional J´achète en Espagne, referente inmobiliario para el público francés y tras el rotundo éxito de su propuesta, llegan al mercado español en formato de franquicia de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting con un concepto completamente diferente.

La marca se presenta con una apuesta distintiva e innovadora que la hace única, además de ofrecer un servicio totalmente personalizado a través de la presencia de un asistente personal o personal shopper que acompañara al cliente final que busca inmueble en todo momento.

Su disruptiva metodología genera un valor añadido a la enseña que el resto de inmobiliarias no ofrece en la actualidad. Otro factor a destacar, es su grado de especialización en el público francés y europeo, un segmento que posee un mercado muy amplio y con poca competencia especializada.

Su concepto innovador de agencia inmobiliaria asegura un alto nivel de efectividad y seguridad durante todo el proceso, ya que por un lado hay un servicio de representación al vendedor del inmueble ahorrándole tiempo y dinero, y por otro J´achète en Espagne se dedica a la captación de clientes a través de su red de contactos extranjeros, para así no dilatar los tiempos de venta del inmueble y conseguir los objetivos planteados con el cliente comprador.

Según Thomas Rouer, CEO de J´achéte en Espagne: “El mercado francófono es el primer mercado extranjero en España. En el 2018, 2 de 100 ventas fueron firmadas por parte de compradores extranjeros. Habernos especializados en este nicho de mercado fue lo que nos permitió crecer de forma tan rápida”.

El público al que se dirigen sus servicios es amplio, ya que cubre servicios a inversores que buscan obtener la mayor rentabilidad posible y les ofrecen un servicio para encontrar las mejores alternativas, familias que buscan residencia como primera o segunda vivienda en España y también jubilados, ya que el número es cada vez mayor y muchos de ellos seleccionan España como destino preferido para vivir.

Sus servicios no sólo tienen en cuenta a las personas interesadas en comprar, sino también a aquellas que quieren vender su vivienda completando así el servicio que ofrecen.

J´achète en Espagne se posicionan como un negocio necesario, ya que la mayor parte del público internacional que quieren comprar una vivienda en España desconocen el idioma, la legislación y la jurisdicción en el territorio y precisan así de un acompañamiento durante todo el proceso.

Desde, J´achète en Espagne se ofrecen distintas razones por las que su modelo de negocio puede ser una gran oportunidad de inversión, entre ellas:

Posee una oferta adaptada a las exigencias del mercado.

Existe una alta demanda y carencia de una competencia directa.

Tiene una baja inversión y existe una alta rentabilidad.

Es un formato innovador y diferencial.

Es un negocio ideal para el autoempleo. Franquicia J'achète en Espagne

La franquicia, en plena expansión nacional, ofrece una gran oportunidad para aquellos emprendedores o personas relacionadas con el sector inmobiliario que quieran apostar por un modelo de negocio diferente, innovador y con una alta rentabilidad y crecimiento. El franquiciado contará con una formación, un soporte técnico en todo momento desde el inicio hasta el final y la integración en una de las marcas más revolucionarias del sector inmobiliario por una inversión desde sólo 10.000 Euros.

Para más información:

Borja Sánchez

911 592 558

bsanchez@tormofranquicias.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.