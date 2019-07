La compositora Yōko Shimomura recogerá el Premio Pionera en la IX Edición de Fun & Serious Game Festival Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 17:32 h (CET) La compositora de célebres bandas sonoras de videojueogos, como Street Fighter II, SuperMario RPG, Final Fantasy XV y la célebre saga Kingdom Hearts, impartirá una de las VIT Talks. Con más de tres décadas de experiencia en el sector del videojuego, ha trabajado para más de 70 grandes títulos, y sus trabajos, también editados y compilados en CDs y discos, han vendido millones de copias en todo el mundo Yōko Shimomura: el Premio Pionera de este año, el primero que anuncia la organización del mayor festival de videojuegos de Europa, Fun & Serious Game Festival, ya tiene nombre y apellidos. Son los de la célebre compositora nipona responsable de bandas sonoras inolvidables, desde Street Fighter II a Kingdom Hearts, de Super Mario RPG a Final Fantasy XV: más de 45 partituras míticas, ya que sus tres décadas de trabajo para la industria del videojuego han dejado composiciones que son parte ya de la historia del videojuego y que, editadas como LPs han venido millones de copias en todo el mundo.

Durante la IX edición del festival, que este año se celebrará en el BEC bilbaíno del 6 al 9 de diciembre, la creadora e intérprete japonesa, no solo subirá al podio a recoger un premio Titanium sino que, además, impartirá una de las VIT Talks.

La compositora Yōko Shimomura ha trabajado con algunas de las más conocidas desarrolladoras internacionales, desde sus inicios en Capcom, apenas graduada como pianista por el conservatorio de Osaka, en 1988 (para consternación de su familia en unos años en que aún el sector gamer no parecía del todo serio), a sus trabajos para Square Enix o sus proyectos como freelance.

Su nómina de bandas sonoras más celebradas arranca con sus proyectos para Capcom, particularmente los arreglos para Final Fight y Street Fighter II, títulos para arcade, en su mayoría, si bien la autora se enorgullece de su contribución a un juego de rol como Breath of Fire. Tras un momento muy prolífico en su carrera, con Square (y trabajos memorables como Live a Live, Super Mario RPG, Front Mission, Tobal No 1, Parasite Eve, Legend of Mana, etc.), sería la saga Kingdom Hearts, junto a Disney y Square Enix la que le granjearía fama mundial. Las peripecias de Sora junto a Riku, Goofy, Donald y Kairi, contra las fuerzas de la oscuridad le permitieron experimentar con una riquísima variedad de registros. Con más de 4 millones de copias vendidas, y gran parte de su éxito atribuido a su excelente ambientación musical, según la opinión unánime de la crítica internacional, Shimomura se convirtió en una celebridad. Conciertos multitudinarios e interpretaciones de sus piezas en grandes auditorios clásicos (de Estocolmo a Sydney, París, Londres con la Philarmonic Orchestra o Ciudad de México), así millones de copias vendidas de sus trabajos, han venido a consolidar su relevancia y celebrar su talento. La influencia clásica es evidente en sus piezas, con ecos de Maurice Ravel, Beethoven y Chopin (que ella misma ha mencionado a menudo como sus grandes inspiradores), si bien conjuga estilos tan diversos como la electrónica, el pop, la música sinfónica y los géneros orientales.

En su novena edición, Fun Serious Game Festival quiere premiar la evidente genialidad y la enorme contribución a la música de quien ha sido considerada con frecuencia “la compositora de género femenino más relevante en la historia del videojuego”. Alfonso Gómez, director del festival Fun & Serious, ha asegurado: “Yōko Shimomura nos ha regalado momentos de una poesía impresionante, con una capacidad de conmoción, una magia y una eficacia incuestionables. Su ejemplo evidencia la capacidad de cristalización que el videojuego supone para otras artes, la sinergia innegable entre el videojuego y dimensiones del talento como la narrativa, la gráfica, la música etc. Nos enorgullece que una creadora de su talla, con una experiencia tan enorme y un talento tan evidente, una mujer con enorme influencia en generaciones más jóvenes, recoja el Premio Pionera.”

En nueve años de andadura, Fun & Serious Game Festival se ha consolidado como un ‘must’ en la agenda anual cultural de nuestro país, nacido con la intención de elevar los videojuegos a la categoría de un arte como el cine o la música. Un sector, el del gaming, que según los últimos datos de AEVI (mayo, 2019) ya factura el doble que los de cine y música juntos, con una facturación record en 2018 (1530 millones de euros) y un crecimiento internanual del 12,6%.

