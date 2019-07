Rebellion Pay, el neobanco que seduce a la generación Z Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 17:15 h (CET) La fintech Rebellion Pay, se convierte en la primera startup española en obtener licencia de dinero electrónico en Lituania a la vez que Google y Facebook y sigue abriéndose camino como el neobanco de referencia de la generación del nuevo milenio La empresa Rebellion Pay sigue cumpliendo objetivos. Si el pasado mes de febrero el Banco de Lituania le concedía a esta Startup española la licencia de dinero electrónico a la vez que a Google y a Facebook, ahora esta compañía fundada por Alex Sagrado y Sergio Cerro en 2017, se abre camino entre la generación Z al ofrecer compatibilidad total con Google Pay y Apple Pay, convirtiéndose en la primera startup española que obtiene esta certificación de la empresa de Cupertino.

“En Rebellion queremos conquistar el mercado de esta generación de jóvenes ofreciendo servicios de banca de una forma fresca, natural y cercana. Sin letra pequeña y hablándoles como ellos nos hablan, con claridad.” Destaca Sergio Cerro, fundador y CEO de Rebellion.

En menos de 5 minutos, podrás tener una cuenta bancaria personal y una tarjeta Mastercard (virtual o física) aceptada en más de 34 millones de comercios en todo el mundo. Además, se podrá sacar dinero de cualquier cajero sin comisiones, enviar o recibir dinero de los contactos en segundos y utilizar Google Pay o Apple Pay para pagar con el móvil.

Rebellion también ha pensado en los padres de tantos jóvenes que aún no tienen 18 años pero que ya necesitan acceder a una tarjeta bancaria para pagar. “Somos conscientes de los problemas que existen en las familias cuando un menor, por ejemplo, se va de campamento de verano y necesita una tarjeta para pagar”, detalla Sergio Cerro, “por eso, con la aprobación de su tutor legal, el menor podrá registrarse en Rebellion y acceder a todos nuestros servicios sin riesgos, ya que con nuestras tarjetas gastas lo que tienes.”

La marca ya está trabajando para que este verano, sus más de 50.000 usuarios dispongan de un IBAN español (el actual está basado en Irlanda). Con esta mejora, podrán ingresar nóminas, domiciliar pagos y acceder a otras ventajas exclusivas que aún se están concretando.

Con sedes en Madrid y Vilnius (Lituania) y con un equipo compuesto por más de 30 personas de 8 nacionalidades, Rebellion pretende convertirse en el neobanco de referencia de la generación del nuevo milenio, y explorar otros mercados en latinoamérica el próximo año.

