Consejos para escoger el mejor carrito de bebé, por carritos.net Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 16:47 h (CET) Los padres primerizos encuentran difícil la tarea de escoger el carrito perfecto para su bebé. Comodidad, precio, color... Son muchos los factores que determinan la elección de un carrito de bebé adecuado El carrito del bebé es una de las piezas primordiales a escoger para los papás primerizos. El carrito permite que los padres puedan pasear y transportar a su bebé cómodamente fuera de casa.

En el mercado existen multitud de modelos de carritos, adaptados para la edad del bebé, con mayores o menores dimensiones. Los carritos en general suelen tener dos partes, una donde se tumba al bebé, y otra bajo el capazo donde se pueden colocar otros objetos que complementen al cuidado del bebé.

Tipos de carritos de bebé

Los cochecitos de tres ruedas suelen ser ideales para pasear al bebé por terrenos irregulares o escarpados. Tienen una estética más deportiva y son ideales para padres que les guste pasear en zonas de campo donde el terreno no es liso. Los cochecitos de cuatro ruedas suelen ser los modelos estándar, que ofrecen gran estabilidad para moverse por superficies lisas.

Los modelos de carrito dúo llevan incorporados un capazo, para bebés que no saben caminar todavía, y una sillita de paseo para cuando el niño tiene la capacidad de sentarse y sostenerse. Los modelos de carrito trío tienen más funcionalidades al incluir un portabebé o cuco para transportar al niño en el coche y fijarlo al asiento para garantizar la seguridad de la criatura.

Además de la estructura del carrito, los cochecitos de bebé se fabrican en multitud de colores. Los más típicos y clásicos son el rosa para niñas y el azul para niños, aunque también hay colores unisex como el amarillo o el crema, aptos para ambos géneros.

Tiendas de carritos de bebé online

En carritos.net se comercializan multitud de carritos para bebés de todo tipo y de prácticamente cualquiera de las marcas existentes en el mercado. Los más buscados en esta página son los carritos de bebé baratos de Alcampo, cuya relación calidad-precio es indiscutible. Y como juguete para los niños/as, también venden miniaturas de carritos de juguete. Los carritos de muñecas de Carrefour son un regalo adorable para las más pequeñas de la casa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.