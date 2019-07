Tiempo de Frozen: el verano comienza en Barceló Emperatriz con su cóctel de violetas

Desde el Bar Eugenie, el hotel da la bienvenida al verano con la reinvención de su postre más icónico: el helado de violetas. Todo un descubrimiento para pasar la tarde más cool de Madrid con vistas a la Castellana Las tardes de verano comienzan y siempre vienen acompañadas de una buena merienda. Tanto si es con amigos o con familia, el Bar Eugenie del hotel Barceló Emperatriz propone una tarde entre vermús y Gin Tonics, además de disfrutar de su capricho estrella, su maravilloso frozen cóctel, una bebida extra refrescante con un toque a sabor a violetas. Después de una mañana de sol recorriendo las calles de Madrid, no hay mejor manera para reponer fuerzas que haciendo una parada con sabor dulce para relajarse y dejar pasar las horas.

El Bar Eugenie, con su estilo clásico inspirado en la emperatriz Eugenia de Montijo y su decoración acogedora y femenina a los años 50, será el entorno perfecto para deleitarse con de los mejores gin-tonics y dulces en buena compañía. Su espacio se divide en dos ambientes distintos: uno, para aquellos que busquen refugiarse del caos urbano y disfrutar sin prisas de una deliciosa merienda en sus sofás de terciopelo, otro, para grupos de amigos que quieran sentirse como un publicista de Mad Men probando uno de sus famosos cócteles mientras comparten confidencias en un entorno más íntimo.

Pero si no se quiere renunciar a las vistas y al solecito de Madrid, el hotel dispone de un maravilloso rooftop, situado en la novena planta del hotel, que se postula como un lugar ideal para pasar las calurosas tardes y noches de Madrid en el que disfrutar de un espacio intimista. Además cuenta con una cuidada decoración para que los huéspedes encuentren la calma que buscan mientras se dan un baño en la piscina. Los mejores aliados para pasar una tarde exclusiva en pleno Paseo de la Castellana llegando a conocer el carácter cosmopolita e intelectual de la figura que lo inspira: la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Acerca de Barceló Emperatriz

Ubicado en pleno Barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid, el hotel Barceló Emperatriz es un hotel de carácter internacional y femenino que expresa el carácter cosmopolita e intelectual de la figura que lo inspira, la Emperatriz Eugenia de Montijo.

Barceló Emperatriz fue diseñado a partir de un pionero proceso de co-creación que ha dado como resultado exclusivos servicios, como el Travel Light Service, los Minibares a la carta o las Guías del Emperatriz, en las que varios huéspedes VIP desvelan sus rincones secretos de la capital. Un hotel único y conceptual que conserva la estética palaciega del S.XIX a través de elementos clásicos que se fusionan con otros de carácter vanguardista con un resultado sobrio y elegante.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.670 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 120 establecimientos. Para más información: www.barcelo.com

Tags: Barceló, Barceló Emperatriz, Facebook Barceló Emperatriz, Instagram Barceló Emperatriz

Contacto de prensa:

Fly me to the Moon para Barceló Hotels.

Teléfono: 91 781 25 06

Ana Hidalgo / Verónica López