Idoneo.com lanza Idoia, el primer chatbot especializado en la compra de coches de renting online

martes, 2 de julio de 2019, 15:52 h (CET) Idoia se convierte en el primer asistente personal de renting en España disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Este chatbot de idoneo.com guía y ayuda al usuario en el proceso de contratación online de renting, respondiendo sus dudas y ayudándole a seleccionar las mejores ofertas de su comparador La forma en la que se relacionan los concesionarios y los compradores ha entrado en una espiral de continuos cambios que están afectando al mercado automovilístico, en plena digitalización. El trato personal y directo que un asesor de ventas brinda al posible cliente se complementa con procesos más rápidos y eficientes, que potencian la autonomía del consumidor.

Actualmente, un 52% de los clientes afirman que prefieren realizar sus consultas con un chatbot antes que a través de la atención al cliente de una persona, si esto les permite ahorrar tiempo. En esta línea, numerosos estudios apuntan a que en 2020 los chatbots concentrarán el 85% de las interacciones con los clientes.

Este contexto ha llevado al comparador de renting idoneo.com a desarrollar su propio chatbot especializado en renting de coches. Se llama Idoia y su trabajo es mejorar la experiencia de usuario del cliente que quiere contratar un renting 100% online.

Idoia se convierte en el primer asistente de renting disponible las 24 horas

Para el lanzamiento y la mejora continua de Idoia el equipo técnico de idoneo.com trabaja con técnicas de inteligencia artificial, explotación de datos (big data) y aprendizaje automático (machine learning). Este tipo de tecnologías consiguen reducir la la tasa de fallos en las interacciones, tratando de aplicar un lenguaje natural y consiguiendo que Idoia aporte un valor real a cada cliente.

El equipo persigue dotar al chatbot de las cualidades necesarias para resolver todo tipo de dudas sobre renting y seleccionar para el cliente las mejores ofertas de renting personalizadas según sus necesidades. De esta manera Idoia, como asesor de renting online, está disponible al público las 24 horas del día y ofrece una inmediatez en las respuestas que permiten al cliente un proceso más cómodo y, por encima de todo, ahorrar tiempo allá donde esté.

Según afirma Eduardo Clavijo, CEO y fundador de idoneo.com: “Apostamos por incorporar la mejor tecnología al servicio de nuestro cliente digital. Tras lanzar al mercado el primer comparador de renting de España apostamos ahora por Idoia, un chatbot que nos permite ayudar y asesorar a nuestros clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No se trata de sustituir a nuestro equipo de ventas sino de ofrecer al usuario un camino diferente que le ayude de ponerse al volante de su próximo coche nuevo”.

La necesidad de especializarse en el mercado de renting

En lo que va de 2019 el renting ha alcanzado más del 20% de las matriculaciones totales en España, impulsado especialmente por el aumento de pymes y particulares.

Y lo que es más relevante, la cantidad de compradores de coche nuevo que incluye el renting entre sus opciones de compra se ha incrementado en un 300%, consolidando y reforzando los buenos datos del mercado.

Este aumento en la demanda de renting en España hace cada vez más necesario que exista un asesoramiento especializado para los clientes, que además buscan cada vez más soluciones de movilidad de forma online y autónoma.

Asimismo, estos datos refuerzan la tendencia de cambio en la movilidad española, en la que idoneo.com cree firmemente y para la que apuesta con una solución adaptada a los nuevos tiempos online. El cliente tiene la capacidad para comparar diferentes ofertas, elegir aquella que resuelva mejor sus necesidades y comenzar la contratación de manera digital. Al esfuerzo de todo el equipo de idoneo.com por brinda al usuario la mejor experiencia se une ahora Idoia.

