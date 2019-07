Juan de Ávila González Moyano recomienda la lectura como descanso idóneo para estas vacaciones Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 15:43 h (CET) Juan de Ávila González Moyano, autor de "Los niños sin nombre", asegura que la mejor manera para descansar el cuerpo y la mente es tener un verano muy lector El verano es la época en la que se decide dar un descanso después de un largo año laboral. Por ello, muchos españoles deciden irse de vacaciones para lograr desconectarse. Para Juan de Ávila, qué mejor que una buena lectura para poder descansar.

El autor del libro de Los niños sin nombre aboga por un verano en donde las letras se conviertan en la mejor manera de trasladarnos a otros mundos, aventuras, vivencias de grandes personajes. El objetivo para Juan de Ávila es no enterarse si quiera de los gritos del niño de la sombrilla de al lado.

Con ello, la lectura tiene que ser no una obligación, sino una necesidad, tanto para niños como para adultos, como es el caso concretamente también de su nueva novela. Un objetivo que tiene siempre todo escritor es lograr que sus experiencias sean compartidas entre la familia, y que las historias sean tratables para cuanto más tipo de público, mejor.

Con Los niños sin nombre de Juan de Ávila intenta recuperar esa sensación de la infancia, cuando después de pasar la mañana en la playa, los padres obligaban a quedarse en la cama después de comer, y los niños cogían un libro o un cómic y se metían de lleno en esas aventuras,convirtiéndose en protagonistas y viviendo todo con la misma intensidad que si estuviera sucediendo.

Juan de Ávila afirma que como padre, disfruta mucho leyendo junto a sus hijos, igual que cuando se acude al cine. Leer cómics como los de Tintín junto a los hijos equivale a ver una película de Pixar. Lo importante es poder disfrutar de este tipo de situaciones en familia. Que no deja ser, entre otras cosas, el objetivo de las vacaciones de verano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.