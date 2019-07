Aumenta la demanda de servicios especializados de asesoría, por Sernaem Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 13:28 h (CET) Cada vez más empresas y autónomos recurren a asesorías especializadas para la gestión de sus responsabilidades contables, etc. Sernaem, empresa líder del sector desvela las claves de este fenómeno Emprender no es una tarea fácil, tampoco lo es la creación de una nueva empresa, ni la gestión de sus múltiples obligaciones fiscales y tributarias. De ahí que cada vez más se recurra a expertos para poder hacer frente a estas obligaciones de una manera cómoda, fácil, rápida y sobre todo segura, sin riesgo de ser sancionados.

Sernaem, asesoría líder del sector, que presta sus servicios en Pamplona desde 1989, destaca que en la actualidad la demanda de asesoramiento y gestión experta se ha multiplicado, destacándose la demanda de los siguientes servicios:

Asesoría Fiscal

Entre las múltiples áreas de trabajo de las asesorías se encuentran los servicios de Asesoría Fiscal entre los que destacan: la efectiva gestión de la situación de la empresa en todo el año fiscal, logrando de esta manera posicionarla en una situación de ventaja para los posibles inconvenientes o problemas que pudiesen presentarse, siempre anticipándose a los diferentes escenarios futuros.

Las asesorías además tramitan todas las gestiones administrativas enfocándose en la legislación vigente y de esta manera lograr excelentes resultados administrativos.

Dentro de este ámbito se puede destacar:

La tramitación del IVA y del IRPF.

Realización de contratos mercantiles así como constitución, modificación y disolución de sociedades.

Todo lo relacionado a los despidos, ya sean colectivos o individuales. Así como todo lo referente a los conflictos colectivos.

Declaraciones fiscales.

Propiedad intelectual y la debida protección de datos.

La debida representación ante la Administración Tributaria y los Tribunales de Justicia. Asesoría Laboral

Las asesorías también se encargan de la debida Asesoría Laboral, donde el equipo multidisciplinario puede abarcar una extensa área de servicios relacionados con el ámbito laboral. Un área laboral bien administrada ofrece tranquilidad para la empresa. Entre los servicios que prestan estas empresa, se pueden destacar:

Tramitación de jubilaciones, los accidentes de trabajo y las incapacidades laborales.

Realización de nóminas, seguros sociales, finiquitos. Etc.

Completa gestión de los servicios prestados por trabajadores autónomos.

Realización de auditoria laboral interna.

Todo lo relacionado a despidos, actos conciliatorios, reclamaciones, etc.

Todo el mecanismo de seguridad social. Asesoría Contable

También resulta fundamental la debida gestión y administración de todos los archivos relacionados con las diferentes actividades de la empresa, como por ejemplo: nóminas, compras y ventas. Su sistema de gestión logra colocar en perfecto y estricto orden todo lo relacionado a la contabilidad de la empresa.

Entre los servicios de Asesoría Contable, los más demandados son:

Informes periódicos relacionados con la situación financiera.

Completa y eficiente asesoría contable y financiera.

Efectiva presentación de los libros oficiales y de todas las respectivas cuentas anuales ante el respectivo Registro Mercantil y en Hacienda Foral.

Presentación de balances y demás cuentas en las reuniones programadas con los clientes, con sus respectivos análisis tanto de inversiones como de financiaciones.

Todo lo relacionado a las declaraciones tributarias con el debido y oportuno asesoramiento contable.

Recolección de material en las propias oficinas de los clientes. Asesoría Jurídica

Entre los servicios de Asesoría Jurídica más solicitados, se encuentran:

Asistencia legal en todos los ámbitos empresariales.

Tramitación de certificaciones tributarias.

Creación de todo tipo de sociedades civiles y mercantiles.

Defensas debidamente letradas en los tribunales de todos los ámbitos.

Todo lo relacionado a las empresas familiares.

Tramitación de aplazamientos y compensaciones ante la Hacienda Foral.

Seguimiento oportuno de la evolución de su empresa, beneficios fiscales, presupuestos y planes de viabilidad. Creación de Empresas

Crear una empresa suele conllevar un buen número de pasos, desde la misma elección del tipo societario, hasta servicios especializados como:

Estudio pormenorizado de la constitución de las empresas en la actualidad, así como la efectiva definición de las estrategias relacionadas a financiación y tesorería.

Estudio de las ventajas fiscales en las diferentes materias empresariales incluyendo la seguridad social. Contar con la ayuda de un equipo de expertos asesores puede marcar la diferencia, permitiendo al empresario o autónomo centrarse en lo más importante de su negocio.

