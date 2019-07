Fersay celebró su 40 aniversario como la cadena líder en su sector Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 12:35 h (CET) Actualmente cuenta con una red de 18 franquicias, 40 corners y más de 5.500 clientes profesionales Fersay, la empresa española especializada en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica, ha celebrado sus 40 años en el mercado consolidándose como la empresa líder en su sector con una red de 18 franquicias en España, 40 corners y más de 5.500 clientes profesionales, -tiendas de electrodomésticos, técnicos, ferreterías y demás profesionales-.

Para celebrar una ocasión tan especial Fersay congregó a más de 200 personas en un evento en el que estuvieron presentes autoridades como D. Antonio Barahona , Alcalde de Villalbilla y D. Carlos Sáez Gismero, alcalde de Torres de la Alameda.

Además, José Carrasco, fundador y director general de Fersay, estuvo acompañado por representantes de la cámara de comercio de Madrid, la asociación de empresarios del Henares, Madrid foro empresarial y junto a empleados, franquiciados, clientes, proveedores y colaboradores de la marca.

En un emotivo discurso, el máximo responsable de la compañía quiso agradecer a todos los presentes su esfuerzo en el desarrollo que ha experimentado Fersay en estas cuatro décadas, hasta conseguir consolidarse como en un referente del sector.

Para Carrasco, "estos 40 años han sido una carrera de fondo en la que hemos tenido que adaptarnos a las necesidades de un mercado, cuanto menos cambiante, hecho que nos ha ayudado a evolucionar e innovar en un sector en el que aparentemente en sus inicios no existían demasiadas posibilidades de desarrollo".

Un hecho que desde Fersay han demostrado que no era así, consiguiendo superar los 5.500 clientes en 37 países y una facturación en 2018 por encima de los 11 millones de euros.

El sueño de dos amigos de la infancia

Hace 40 años, José Carrasco y Juan Carlos Casanova, dos amigos de toda la vida, deciden dar renda suelta a su espíritu emprendedor, abriendo una humilde tienda de reparación de electrodomésticos. Hoy, cuarenta años después, su sueño es una realidad llamada Fersay.

Con unas instalaciones de 11.000 metros cuadrados en Madrid, a los que se suman 1.800 metros cuadrados en Alicante y otro almacén de 1.200 metros cuadrados en Canarias, que albergan más de 10 millones de piezas en stock.

A lo largo de estas décadas, la empresa ha ido adaptándose a las necesidades del consumidor y de un modelo de negocio que ha sido capaz de sobrevivir a los numerosos cambios del mercado, en una clara apuesta por la innovación y la formación de todos los miembros de la familia Fersay.

Recientemente, Fersay ha llegado a acuerdos muy importantes con grandes plataformas del sector con el que está abriendo muchos corners y ha cerrado importantes acuerdos con algunas grandes cadenas de electrodomésticos.

Dos estrategias clave: la diversificación y la franquicia

La capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que Fersay haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Una diversificación y ampliación de la actividad que ha reforzado la estabilidad de la compañía en los periodos más complicados de la compañía.

Otro de los factores que han impulsado el desarrollo de Fersay, ha sido su decisión de llevar a cabo una estrategia de crecimiento basada en el sistema de franquicias, ayudando a muchos emprendedores a convertirse en empresarios, desarrollando la marca por todo el país.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una red comercial de 5.500 clientes, una facturación de 11,1M€ en 2018 y una experiencia de 40 años.

Con sede central en Madrid, la compañía cuenta con un almacén de más de 11.500 metros cuadrados desde donde distribuye más de 150.000 referencias a 37 países.

