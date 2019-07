En SferaTech ya disponen de la última tecnología 3D de Smart Materials 3D Comunicae

martes, 2 de julio de 2019, 12:31 h (CET) En su búsqueda por ofrecer los mejores servicios de impresión 3D, Sferatech dispone en su catálogo de la última tecnología de Smart Materials 3D Agilizar los procesos de producción, abaratar costes, calidad, etc. son tantas las ventajas que ofrece las impresoras 3D que son diversos los sectores que no dudan por apostar por esta tecnología.Según los estudios, el mercado de la impresión 3D generará alrededor de 32,7 billones por año hasta 2023, con un crecimiento del 25% anual. Es más, los materiales de impresión 3D movieron el año pasado, 590,4 millones de dólares.

En SferaTech, son conocedores de estos datos y de la versatilidad que ofrecen los equipamientos 3D y se esfuerzan cada día por ofrecer la última tecnología y los mejores servicios, sobre todo para el sector empresarial y educativo.

En este sentido, apostando por mejorar cada día el servicio de impresión 3D profesional, eligen a los mejores proveedores del mercado. Por ello en la actualidad disponen de la tecnología de Smart Materials 3D, uno de los fabricantes más importantes en el panorama nacional, que cuenta con una línea de producción propia con tecnología avanzada y eficiente.

En Smart Materials 3D se esfuerzan cada día en investigar, desarrollando e innovando en nuevos productos, servicios, ideas y aplicaciones. Brindar soluciones innovadoras al mercado de la impresión 3D mediante el diseño, fabricación y comercialización de nuevos filamentos orientados al sector empresarial, para particulares y makers y para las administraciones públicas, manteniendo altos niveles de calidad y ética profesional.

Desde Smart Materials 3D hacen uso de un sistema de gestión propio e integrado, cumpliendo con todos los estándares de producción. Quieren contribuir a preservar el planeta, y son conscientes que para ello cada uno tiene que aportar su granito de arena, reduciendo el impacto medioambiental y el consumo de energía.

"Trabajando con los mejores fabricantes, desde SferaTech pueden ofrecer los mejores servicios del mercado" afirman.

