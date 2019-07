​España necesita un Gobierno

Parece ser que el mes de Julio nos traerá debate de investidura parlamentario en el hemiciclo del congreso, así el estival calor veraniego nos deparará otro juego táctico de partidos en torno a una votación fundamental en torno a la posibilidad de la elección de nuevo gobierno en nuestro país o por el contra la apertura de una senda que podría llevarnos a elecciones en el mes de Noviembre, todo ello tras la falta de apoyo de Unidas Podemos al candidato socialista y la falta de abstención de Ciudadanos y Partido Popular para favorecer la llegada del segundo mando presidencial de Pedro Sánchez. Y todo ello, con un panorama europeo en el que la elección del gobierno en España se ve como fundamental en un momento en el que Europa busca asegurar y afianzar los pilares del proyecto comunitario frente al Brexit y por otro lado al fantasma del populismo de ultraderecha que recorre el continente y la guerra comercial global de un Trump que a lomos del caballo de la precampaña estadunidense y su particular American First ha fijado sus líneas de acción claras en el escenario geopolítico mundial, aunque en ese proceso Europa sea un daño colateral directo en forma de crisis económica o destrucción de empleo.

Así y si bien para Europa parece claro que un gobierno elegido ya en España sería una garantía de estabilidad en el ámbito europeo para los poderes económicos nacionales que rigen el Ibex35 no lo sería menos, máxime cuando el enfriamiento de la economía o del progreso de nuestro país se juega en clave de seguridad o inseguridad en el panorama nacional, un ámbito en el que la falta de un gobierno preocupa y mucho en numerosos consejos de administración en estas fechas previas al descanso vacacional. Que para muchos no lo será tanto. Y es que, el sueño del pacto Ciudadanos-PSOE sigue siendo un deseo no comentado en público pero si en privado por los factótum socioeconómicos españoles, lobby de importancia que hoy no acaban de entender el significado de existencia que contando con su apoyo nació como es el caso del partido naranja , para favorecer la estabilidad hacía el centro izquierda o centro derecha - según se estimase- en la fragmentada política española del pluralismo partidista y en donde los nacionalismos no deberían tener la batuta de mando.



Con todo, lo que esta claro en que nuestro país requiere y necesita ya un gobierno, lo requiere en clave europea para fijar estrategias de futuro en materia de seguridad, innovación, empleo, industrialización o política exterior en un marco global en el que el choque entre EEUU y Asia puede dañar el crecimiento de la zona euro. Lo necesita una ciudadanía que ve como la batería de reformas legislativas en materia de empleo, educación en definitiva derechos sociales no consiguen avanzar en virtud a esta situación de espera. Pero también , requiere un nuevo gobierno en nuestro país un tejido empresarial y productivo que en base a la falta de gobierno e inseguridad puede ver enfriada una economía en alza, con la destrucción de empleos que ello podría conllevar, sin olvidar las inversiones públicas que en materia de infraestructuras, innovación , educación o industria hoy dependen de unos presupuestos generales del Estado que palidecen por su ausencia ante la falta de gobierno que pueda llevarlos al debate parlamentario. Y por si fuera poco, no olvidemos la guinda del debate territorial y autonómico no sólo en la situación de Cataluña que aún sigue en una situación de atención necesaria, sino también el marco de financiación autonómica que muchas comunidades hoy exigen sin dilación.



En definitiva, la falta de Gobierno en julio y la posible convocatoria de nuevas elecciones puede tener víctimas electorales en aquellos partidos que desde la ciudadanía sean señalados como los responsables de una falta de estabilidad en un país que podría comentarse los turrones sin haber elegido un nuevo gobierno. Algo además de extrema gravedad, cuando las elecciones tuvieron un claro vencedor como fue el PSOE y máxime cuando en la oposición no existe una propuesta concreta de gobierno alternativo al de la mayoría socialista. Responsabilidad e intereses de país es lo que parece que falta en muchos adalides de la nueva política - que parece se ha envejecido en poco tiempo- y de la vieja política que parecen haber olvidado el concepto de visión de estado que sus mayores tuvieron y atesoraron en su momento.