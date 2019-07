El contraste

El articulista habla de los miles de artículos que se podían escribir con las experiencias de ambos "bandos". No miles, sino ciento de miles son los artículos que se pueden escribir sobre la mayor ignominia cometida en España en muchos años. Pero no se escriben. Y eso que la canallada está fresca. Y eso que coincide con el 33º aniversario de la célebre "sentencia" del ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco. Ni por esas. Hablamos de la tragedia de 400.000 desgraciados que se han quedado sin salud, sin dinero y sin dientes. "En las 26 clinicas dentales de la cadena iDental se extraían dientes para cobrar los implantes". "IDental es el mayor fraude sanitario de Europa". Son manifestaciones por Tv del Dr. Oscar Casro (Presidente de los Odontologos de España). En las citadas clinicas los becarios/dentistas hacían practicas carniceras con resultado de hepatitis C por mala praxis. El inspector de sanidad que destapó el caso iDental en Sevilla la Junta de Andalucía (la del voto cautivo) le abrió expediente y lo aparto del caso. Pero hay mas. Adicae (Asociación defensa consumidores de Banca, Cajas y seguros ) ha publicado que las Financieras han rozado la usura (23%) en los prestamos a los afectados de iDental y ahora se resisten a cancelar los mismos. El Banco España ha dicho que a esas financieras se les hace un "seguimiento singular". !Que ida la de mi hijo Roque que a los 14 años dijo alcornoque!. !Que risa tia Felisa!. Seamos realistas, es el precio que hay que pagar por vivir en un país en la órbita de los Estados fallidos. El mayor cáncer que tiene España es el corporativismo. Cien mil veces peor que la corrupción. ¿Cuantos artículos se pueden escribir sobre esto?. ¿Y sobre los 7 millones de desgraciados que Caritas saca adelante?. desgraciados que su revolución termina en la panadería de la esquina. Ya lo decía Pio Baroja: "La sangre solo sirve para hacer morcilla". Y es una pena porque España es una potencia en farolas. Y en ese plan.