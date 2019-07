Aston Herencia recomienda aprovechar el verano para aprender inglés en el extranjero Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 17:44 h (CET) La agencia Aston Herencia propone para este verano la aventura de descubrir nuevos lugares, aprender un idioma y conocer gente nueva; en definitiva, una opción perfecta: viajar para hacer un curso de idiomas El ajetreo diario y la alta carga de trabajo, tanto estudiantil como laboral en otros casos, impide dedicarle tiempo a cosas que de verdad apetecen, como viajar o aprender idiomas.

Por eso, las vacaciones de verano son el momento perfecto para parar y decidir hacer un curso de idiomas que no solo permite mejorar y aprender inglés, sino que también ofrece la posibilidad de salir del entorno habitual.

Además de mejorar la capacidad lingüística, este viaje proporcionará a los estudiantes una experiencia única que no olvidarán nunca: harán amigos de todos los lugares del mundo, disfrutarán de vistas inigualables y descubrirán un país y una cultura nueva.

Aston Herencia es una agencia de confianza con la que los estudiantes y sus familias descubrirán lo fácil que es viajar al extranjero para estudiar. De este modo, los cursos de idiomas de Aston Herencia son una gran opción para aquellos jóvenes que desean mejorar su nivel de inglés, pero también para esos que quieren destacar y ampliar sus conocimientos.

Escoger Aston Herencia implica tener que seleccionar solo el tiempo de estancia, el lugar y el tipo de alojamiento que se necesite, del resto se encargan ellos; sus 45 años de experiencia los avalan. En esta agencia dan prioridad a la seguridad de los estudiantes, característica imprescindible a la hora de contratar cualquier curso.

Estos cursos están preparados para estudiantes a los que les encante descubrir nuevos lugares y socializar.

Además, todos los cursos, ya sean de verano o de una duración más amplia, poseen la certificación de calidad según la norma ISO 901:2000. Del mismo modo, en Aston Herencia son miembros de WYSETC (World Youth Student & Educational Travel Confederation), CEIC (Club para la Educación Internacional de calidad) y Quality English, asociaciones de referencia en este sector.

El dominio de un idioma extranjero y la capacidad de autonomía que les otorgará a estos estudiantes el viajar solos será una clara ventaja a la hora de encontrar trabajo en España, lo cual abrirá las puertas en el mercado laboral tanto nacional como europeo.

Aston Herencia recomienda estos cursos para todos aquellos estudiantes que quieran disfrutar de las vacaciones sin perder el nivel de idiomas que han adquirido durante el curso. Por eso, un curso de idiomas para este verano es el plan perfecto.

