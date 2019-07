Una mirada más joven con el Contour des Yeux Éclatant de La Sagesse Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 17:39 h (CET) El contorno de los ojos es un área muy delicada que necesita un cuidado especial Durante el verano, con las vacaciones, las fiestas y los eventos, la piel de los ojos puede reflejar síntomas de cansancio. La empresa de alta cosmética Bluevert ha lanzado el Contour de Yeux Éclatant para que tu mirada transmita energía, se vea más joven y luminosa.

Esta es una crema que es específica para el contorno de ojos con unos ingredientes únicos en el mercado, como el exclusivo complejo marino Plasmarine y activos de origen botánico. No hay que olvidar que la piel del contorno de ojos tiene unas características propias. fina y muy sensible, sufre los estragos del paso del tiempo que se traduce en ojeras y bolsas.

La crema es de triple acción. Por un lado, reduce esas bolsas y ojeras y por otro, descongestiona. El uso diario del Contour de Yeux Éclatant ayuda a que luzcamos una mirada más descansada, joven y luminosa.

El ingrediente estrella del Contour de Yeux Éclatant es el Plasmarine, un complejo celular que está presente en el fitoplancton marino. El Plasmarine es un concentrado de dos potentes microalgas marinas cultivadas con la tecnología de Buggypower en una de las instalaciones de producción más vanguardistas de toda Europa.

La formulación contiene liposomas de una alta pureza que son capaces de ofrecer a la piel todos los principios activos presentes en las microalgas, tales como ácidos grasos, minerales, vitaminas, aminoácidos y proteínas. Este concentrado tiene múltiples acciones: hidratante, reafirmante, reparador, anti-manchas, calmante y protector.

Como usar la crema

Lo ideal es aplicar una pequeña cantidad por la mañana y por la noche, tras haber limpiado y tonificado la piel. Posteriormente, se puede complementar con la aplicación del tratamiento para el rostro de La Sagesse.

