Viaró acogerá la IBSC Annual Conference 2020, el mayor encuentro internacional sobre educadores de chicos

lunes, 1 de julio de 2019, 16:48 h (CET) Barcelona se convertirá en la capital mundial de los colegios de chicos, con la llegada de 600 profesores y directivos de chicos y más de 160 escuelas de todo el mundo. Bajo el lema ‘Connecting the Dots: Boys, Communities, and the Future’, el congreso explorará la conexión de los agentes implicados en la educación de los chicos Una delegación de Viaró Global School de Sant Cugat del Vallés ha presentado a los delegados de la International Boys’ Schools Coalition (IBSC) las guías principales de la IBSC Annual Conference 2020 que acogerá en julio de 2020 en sus instalaciones.

David Amstrong, director ejecutivo de IBSC, organización formada por 260 colegios de chicos de todo el mundo y que trabaja para mejorar la educación y el desarrollo de los estudiantes a lo largo de su etapa escolar, se ha mostrado impresionado por el plan de trabajo presentado por el colegio.

"Estamos entusiasmados de que Viaró acoja el encuentro global de educadores de chicos por primera en la Europa continental. Los asistentes engloban todo tipo de colegios públicos, privados, laicos y religiosos", ha explicado Armstrong. "Ojalá sirva para mostrar al mundo las ventajas de este tipo de educación".

Por su parte, Miguel Dionis, director de estudios de Viaró Global School y miembro del board of trustees de IBSC ha explicado que, "es un honor para nosotros organizar la IBSC Annual Conference, un punto de encuentro que ofrece la oportunidad perfecta para hacer de los alumnos mejores hombres en el futuro. Es una oportunidad para debatir y compartir las mejores prácticas educativas del mundo entero".

El evento (Boys, Communities, and the Future) pone de relieve la importancia de la cooperación de toda la comunidad educativa.

En la IBSC Annual Conference de 2019, que se ha llevado a cabo en Canadá, han participado colegios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España.

A través de este encuentro, Viaró Global School refuerza su posicionamiento como escuela de referencia en Cataluña, así́ como a nivel internacional, con un modelo educativo centrado en la formación del carácter, la excelencia académica y la potenciación de la educación física y el fomento de las artes, siempre ayudando a las familias en la educación de cada uno de sus hijos.

Desde su fundación en 1995, IBSC celebra conferencias globales y eventos regionales que reúnen a centenares de profesionales de 10 países de los 5 continentes y que ponen el foco en temas como la salud, el bienestar, la tecnología, la formación del carácter, las artes, el deporte, entre otros, orientados a la educación de los chicos de todo el mundo.

Sobre Viaró Global School

Viaró Global School es un colegio situado en Sant Cugat (Barcelona) que ofrece educación a niños en etapa infantil, primaria, secundaria y bachillerato, Fundado en 1963 con la vocación de ser un colegio de familias, la misión de Viaró es ayudar a los padres en la educación de cada uno de sus hijos, ayudándoles a potenciar y fomentar lo mejor de todos ellos con el objetivo final de construir una sociedad mejor para todo el mundo.

