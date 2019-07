Calcetines para el verano, por decalcetines.net Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 16:35 h (CET) Ahora es posible llevar calcetines en verano sin pasar calor y que además los pies esten más frescos Se recomienda llevar siempre calcetines tanto en invierno como en verano. En invierno porque ya es una obligación para que los pies no acaben congelados por el frío pero en verano siempre hay una tendencia de olvidarse de ellos, porque ¿quién va a querer llevar más capas de ropa con 40 grados? Decalcetines.net desvela todos los modelos de calcetines para llevarlos en verano.

Los pies son la parte del cuerpo que más suda con la llegada del verano y no apetece nada llevar unos calcetines con deportivas o cualquier otro zapato cerrado y siempre se opta por llevarlos sin calcetines provocando en muchas ocasiones rozaduras y mal olor en los zapatos. Para solucionar esto, ya se pueden comprar calcetines invisibles, o qué es lo mismo, pinkies, calcetines que solo cubren parte del pie y que no se ven con los zapatos cerrados. Estos calcetines son más finos pero también ayudan a proteger de rozaduras tan comunes en verano.

En verano es importante optar por calcetines de materiales naturales como es el algodón ya que favorecen la transpiración. No tiene por qué ser un material grueso, existen calcetines de algodón más finos para poderlos llevar con cualquier tipo de zapato.

En la piscina, es normal no llevar calcetines, pero ahora existen nuevos modelos para llevarlos en la piscina. Los calcetines de piscina están hechos de látex o poliamida con una suela antideslizante. Están diseñados para practicar actividades dentro de la piscina y así evitar resbalones y proteger heridas.

Si las nuevas tecnologías han permitido crear calcetines calefactables para el invierno, ahora también existen calcetines con efecto refrescante que en ocasiones pueden contener hierbas aromáticas como la lavanda que ayudan a relajar y mejorar la circulación de los pies con tecnologías compresoras.

Ahora ya no hay excusa para llevar calcetines en verano, estos pueden convertirse en el mejor aliado de las vacaciones.

