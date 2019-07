Symborg hablará de recubrimiento de semillas en la X Conferencia Internacional de Micorrizas Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 16:12 h (CET) Organizada por la International Mycorrhizal Society, se celebra del 1 al 5 de julio en Yucatan. La Dra. Torres, de Symborg, hablará del uso del Glomus iranicum var. tenuihypharum en semillas de maíz Symborg participa en el ICOM10, la 10ª Conferencia International sobre Micorrizas organizada por la International Mycorrhizal Society. Esta décima edición, se celebrará del 30 de junio al 5 de julio en Yucatán Mexico y está especialmente comprometida con el desarrollo sostenible.

La investigadora Rocio Torres, experta de Symborg para el tratamiento de semillas, intervendrá en la conferencia científica internacional con una presentación oral sobre la utilización del hongo micorrízico Glomus iranicum var tenuihypharum, descubierto y patentado por Symborg, en el tratamiento de semillas de maíz. La inoculación de micorrizas a los cultivos a través de suelo, mediante irrigación o aplicación directa es relativamente frecuente, sin embargo el recubrimiento de semillas con bioproductos constituye en la mayoría de las ocasiones un desafío tecnológico a la hora mantener estable la viabilidad de las semillas.

La presentación de la Doctora Torres, que tendrá lugar el 4 de julio a las 12 del mediodía dentro de un bloque temático destinado al desarrollo sostenible, explicará cómo los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) mejoran las propiedades fisicoquímicas de los suelos y el crecimiento de las plantas gracias a que mejoran su suministro de nutrientes, y consecuentemente sus rendimientos productivos.

La presentación que llevará a cabo la experta de Symborg, revela los resultados de un estudio realizado por la empresa para evaluar los efectos fisiológicos y productivos de semillas de maíz tratadas con el bioproducto Resid HC, basado en el Glomus iranicum var. tenuihypharum. Se estudiaron semillas tratadas con este hongo micorriza arbuscular y almacenadas a 24ºC durante 6 meses. El estudio analizó las pruebas de germinación de estas semillas, la capacidad de colonización de esta micorriza en las raíces de los cultivos germinados a través de las mimas y sus parámetros de crecimiento, desarrollo y rendimiento productivo.

Tal y como revela el resumen de la presentación enviada a los organizadores del evento científico, “el estudio de Symborg detectó una viabilidad micorrízica óptima en las semillas tratadas y no se observaron efectos adversos sobre su capacidad de germinación. Tras germinar, el Glomus iranicum var. tenuihypharum, produjo un aumento tanto de la ramificación de la raíz (+ 40%) como del peso fresco del brote de las plantas tratadas (+42%). Mejoró el crecimiento y desarrollo de las mismas y se produjo una mayor capacidad fotosintética (+ 9%). Finalmente, estos resultados se tradujeron en un 7% más de la producción de granos en el cultivo de maíz tratado en comparación con el maíz no procedente de semillas tratadas”.

International Mycorrihizal Society

La International Mycorrihizal Society IMS es una sociedad científica internacional que promueve el avance de la educación, la investigación y el desarrollo en el área de la simbiosis micorrízica entre plantas y hongos específicos del suelo y su potencial para mejorar la agricultura, horticultura y silvicultura. Además de organizar bianualmente la Conferencias Internacional sobre Mycorrhizas (ICOM), la IMS edita la revista científica oficial de la sociedad, con información valiosa y actualizada sobre desarrollos científicos e industriales dentro de este campo en todo el mundo.

Tal y como explican sus organizadores esta conferencia internacional pretende ser “una plataforma mundial para un amplio y abierto intercambio de conocimientos sobre la simbiosis micorrízica, desde su anatomía y desarrollo a través de los mecanismos moleculares subyacentes, la ecología y funcionamiento micorrízicos, y sus implicaciones para los ecosistemas y la sociedad humana”. El tema general de este Congreso es “Funcionamiento micorrízico: del desierto a las megaciudades” y durante la conferencia se expondrán los últimos avances de la investigación en micorrizas y se debatirá abiertamente sobre el citado tema general.

Sobre Symborg

Symborg es líder en investigación y desarrollo de biotecnología agrícola. Sus soluciones biológicas innovadoras maximizan el rendimiento de las cosechas y protegen el medioambiente superando el reto de la sostenibilidad.

Fundada en 2009 por Jesús Juárez y Félix Fernández, ambos con extensas carreras profesionales en los campos de la investigación y la agricultura, Symborg se ha consolidado como una empresa líder en Bioagro. Con filiales en Europa, EE.UU., América del Sur y Asia, sus productos se utilizan en más de 30 países.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.