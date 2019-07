iCommunity Labs, la plataforma Blochchain, se asocia con Jelurida, una de las empresas punteras del sector Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 13:45 h (CET) La pionera startup española de tecnología Blochchain-as-a-Service, ha firmado un acuerdo de colaboración con Jelurida, proveedor de diferentes tecnologías punteras de cadenas de bloques como: Ardor, Nxt e Ignis iCommunity Labs & Tech, propietaria de la plataforma de soluciones Blochchain-as-a-Service, iCommunity.io, ha comunicado su importante acuerdo que tiene como objetivo el facilitar a la empresa el desarrollo de nuevas dapps y casos de uso que formen parte de su plataforma iBS "iCommunity Blockchain Solutions" sobre estas cadenas de bloques. Este acuerdo se enmarca dentro de su línea estratégica "blockchain agnostic", que persigue la independencia y desacoplamiento de las herramientas disponibles en iBS respecto a la tecnología Blockchain en la que se apoyan.

"Con esta estructura conseguimos mayor disponibilidad e independencia conforme la tecnología vaya avanzando y en función de los requisitos y necesidades de cada cliente, comentó, Miguel Ángel Perez CEO & Co-Founder



iBS ya dispone de casos de uso aplicables a la certificación de contenidos digitales (contratos, notificaciones, titulaciones, partes de trabajo, etc.) y a la trazabilidad de procesos (logística, producción, etc.).

La innovadora startup sigue creciendo y en los últimos meses cuenta con importantes nuevos logros como: ganador de la convocatoria "Innsomnia-Logalty" programa de aceleración que ofrece acuerdos con corporaciones y entidades asociadas, premios "OpenAwards 2019" ( Finalista Best Startup), que reconocen los proyectos e iniciativas de Open IT Innovation que han destacado más en los últimos 12 meses, "Desafía Tel Aviv 2019", proceso de selección altamente competitivo en el que menos del 10% de los solicitantes son aceptados, donde las startups validadas participará en un programa de inmersión de tres semanas en Tel Aviv y Hong Kong, "NextAwards" delRetail & Brand Experience World Congress, donde solo 8 empresas emergentes seleccionadas de toda Europa y Estados Unidos pasaron a la fase final, y selección en la Nanjing Tech Week (China) cubre internacional de innovación empresarial y una de las citas más importantes del año.

