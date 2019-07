Gente de Zona en Barceló Bávaro Grand Resort Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 12:23 h (CET) El complejo recibirá a Gente de Zona y otros reconocidos artistas en su Centro de Convenciones con aforo para más de 6.000 personas durante su temporada de conciertos Barceló Bávaro Grand Resort apuesta por la iniciativa musical para sus clientes y asistentes externos, quienes podrán disfrutar de varios conciertos y artistas reconocidos durante los meses de verano en el Centro de Convenciones de Barceló Bávaro Grand Resort, el cual recibirá a más de 700 clientes por concierto.

Entre los talentos, destacan:

Gente de Zona en concierto el próximo 2, 15 y 30 de julio de 2019

en concierto el próximo 2, 15 y 30 de julio de 2019 Leoni Torres deleitó el pasado martes 18 de junio y volverá a garantizar la máxima diversión el próximo 6 de agosto de 2019

deleitó el pasado martes 18 de junio y volverá a garantizar la máxima diversión el próximo 6 de agosto de 2019 Lenier y Álvaro Torres actuaron el pasado 25 de junio y repiten el próximo 9, 23 de Julio y 13 de agosto de 2019 Barceló Bávaro Grand Resort ofrece tanto a sus huéspedes como a asistentes externos el mejor ocio y entretenimiento de la mano de estrellas internacionales y personajes reconocidos en el mundo de la música latina, que sin duda amenizarán la estancia de sus clientes, haciendo que vivan una experiencia inolvidable. Los tickets pueden adquirirse vía web http://bit.ly/2X1cXLn o directamente en el hotel a través de Vacaciones Barceló.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort' inigualable.

Acerca de Barceló Bávaro Convention Center

En el entorno tropical de Playa Bávaro y dentro del Barceló Bávaro Grand Resort, se encuentra el Barceló Bávaro Convention Center, el centro de convenciones más grande y moderno de República Dominicana con una amplia experiencia en la realización de importantes eventos. Ubicado a 20 km del aeropuerto de Punta Cana con más de 30 salones a disposición de sus clientes.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

Tags: Barceló Bávaro Grand Resort

Instagram:@barcelobavarograndresor

Facebook: Barcelobav

