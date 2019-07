Trivière Partners crece un 15% y abre nueva sede en Toulouse Comunicae

lunes, 1 de julio de 2019, 12:35 h (CET) La firma de consultoría estratégica, presente en España, Estados Unidos y Colombia, suma ahora Francia a su expansión internacional La consultora Trivière Partners ha inaugurado su primera delegación en Francia, concretamente en la ciudad de Toulouse. Esta nueva apertura se une a las sedes internacionales en las que la firma ya está presente: España (Barcelona, Madrid, Valencia y Murcia), Colombia (Bogotá) y Estados Unidos (Florida). La delegación de Toulouse tiene el objetivo de abrir mercado en Francia, país que la consultora considera estratégico para sus intereses a medio plazo.

La noticia de la nueva sede en Toulouse coincide con la comunicación de unos resultados muy satisfactorios en el último ejercicio fiscal de la compañía, en el que ha registrado un crecimiento del 15% y una facturación de 1,4 millones de euros.

La firma presidida por Sebastián Trivière-Casanovas cuenta con un equipo de 24 profesionales especializados en Recursos Humanos, Selección, Formación y Management. Desde sus diferentes sedes, da cobertura a cualquier necesidad que se pueda presentar en el ámbito de la gestión de personas: desde la búsqueda de talento hasta las diferentes etapas formativas, pasando por la formulación de una estrategia de negocio. Para ello se estructura en tres grandes áreas: Strategic Consulting, Professional Training y Talent Searching.

Servicios taylor-made partnership

La propuesta diferencial de Trivière Partners pasa por la confección de una carta de servicios a medida, con el valor añadido de la personalización. En el área de Strategic Consulting, la firma aborda los servicios de consultoría de Cultura corporativa, Gestión por competencias, Sistemas de evaluación de RRHH y Procesos, entre otros. En el área de Professional Training, apuesta por planes específicos de formación, Executive Training, Idiomas, Ofimática o incluso el Outsourcing de la formación. En el campo del Talent Searching, Trivière Partner pone al servicio de los clientes su potente know how en Head hunting, Búsqueda activa de candidatos, Selección por competencias y Evaluación de la inteligencia emocional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.