Se presenta en Madrid 'Francisco Umbral y la desquiciada eufonía' Un concurrido salón de actos de la Casa de Aragón en Madrid acogió la presentación del libro de Diego Vadillo López, escritor y colaborador de este periódico Raúl Galache

@RaulGalache

sábado, 29 de junio de 2019, 09:23 h (CET)

El pasado jueves 27 de junio tuvo lugar en la Casa de Aragón, en Madrid, la presentación del libro de Diego Vadillo López “Francisco Umbral y la desquiciada eufonía” (Manuscritos). En dicho evento participaron asimismo la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Francisco Umbral, Ana Valencia Alonso, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Jiménez de las Heras, el jurista, poeta y ensayista Felipe Espílez Murciano, y la profesora de la Universidad de Pau, gran estudiosa de la figura y la obra de Francisco Umbral, Bènédicte de Buron Brun. El acto fue conducido por el presidente de la Casa de Aragón, José María Ortí Molés.



Los intervinientes incidieron tanto en la relevancia de la figura de Francisco Umbral, toda vez que por entre las líneas de su inagotable prosa ha quedado retratada la España del siglo XX y de los albores del XXI, como en la magnitud documental y cultural que implica su legado literario. También se apuntó en alusión al libro objeto de presentación, cómo en este Diego Vadillo ofrece una visión panorámica y a la vez profunda de algunos de los flancos de la trayectoria humana y literaria del insigne escritor, que, no conforme con anegar de su irrefrenable prosa nuestro día a día, creó de sí mismo un inigualable personaje no menos literario.

