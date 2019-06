Buzz Lightyear Superguardián Andarín, un éxito en la gran pantalla y en los Premios Mejor Juguete 2019 Es elegido como mejor Juguete en la categoría de figuras de acción y playsets por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes Redacción Siglo XXI

Buzz Lightyear Superguardián Andarín, una de las figuras que ha lanzado Mattel para rendir homenaje a los protagonistas de la saga de Toy Story 4, el mejor estreno de animación del año, ha sido galardonado como Mejor Juguete de 2019 en la categoría de figuras de acción y playsets en los prestigiosos Premios Mejor Juguete 2019.



Un año más la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha elegido, con ayuda de un jurado experto, los 12 mejores juguetes de 2019, teniendo en cuenta su diseño, innovación, edad recomendada, pedagogía, originalidad y facilidad de juego.







Buzz Lightyear Superguardián Andarín ha sido premiado en la categoría de figuras de acción y playsets. Los juguetes de la categoría de Figuras de Acción favorecen la imaginación y la reproducción de acciones, estimulan la coordinación mano-ojo y la expresión verbal, potencia la organización espacial y la actividad social asociativa.







Buzz Lightyear lleva acompañando a los niños desde 1995, año en el que se estrenó Toy Story en el mundo. Desde entonces, Buzz ha enseñado a los más pequeños valores como la amistad y el compañerismo, además de que la imaginación y esfuerzo pueden hacerles volar ¡hasta el infinito y más allá!



Este Buzz Lightyear súper especial cobra vida con las luces, los sonidos y sus movimientos de acción característicos. Con Buzz Lightyear Superguardián Andarín, los más peques podrán disfrutarán con los efectos de animación al caminar de un lado para otro y decir sus frases como "¡Buzz Lightyear al rescate!" Y "¡Nos encontramos en una misión para encontrar a nuestros amigos!” Pulsando el botón bajo el brazo de Buzz y dejándolo en ON se activarán los efectos de sonido. Pulsando el botón grande rojo en el lateral izquierdo se desplegarán sus alas y se escucharán varias frases mientras se mueve hacia delante y en ocasiones hacia atrás, y girarán sus caderas en las poses originales del personaje. Los sonidos también incluyen un efecto de propulsión, de despliegue de las alas y tres opciones de láser.

Gracias a sus funciones animatrónicas, Buzz Lightyear está listo para volver a vivir las escenas de la película y ofrecer toda la diversión de Toy Story 4.







"Estamos muy ilusionados con el premio al Mejor Juguete de 2019 en la categoría de figuras de acción y playsets con Buzz Lightyear Superguardián Andarín. El objetivo de Mattel es traer al mercado juguetes que desarrollen la imaginación de los niños y que transmitan valores que contribuyan a su aprendizaje. Estar aquí hoy, como ganadores de este premio, es señal de que las cosas están saliendo bien" ha señalado Ruth Henriquez, Directora de Marketing de Mattel.

