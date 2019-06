El videojuego The Elder Scrolls Online da la bienvenida a Elsweyr, su nuevo capítulo

La última expansión de ESO, ya disponible, trae dragones y nigromantes a este MMO de fantasía, en la que brilla la raza Khajiit Con dragones dando vueltas por el cielo y hordas de no-muertos corriendo por sus tierras, las cosas no pintan muy bien para los Khajiit. Mientras que los últimos cinco años de The Elder Scrolls Online han brindado un extenso recorrido para jugar, Elsweyr ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, con un breve tutorial para que los nuevos jugadores se pongan al día con el combate. ESO es mucho más que un juego de espadas, en un extensísimo mundo.

Al igual que en Skyrim, al entrar a este nuevo capítulo el jugador verá que no pasa mucho tiempo antes de que los dragones desciendan del cielo, y tendrá que lanzarse de cabeza a un conflicto de tres vías para determinar el destino de los Khajiit. The Elder Scrolls V ponía al jugador en control del legendario Dragonborn, pero en The Elder Scrolls Online estará mucho menos equipado para luchar contra estos lagartos de gran tamaño, y tendrá que empezar rápidamente a familiarizarse con las habilidades de la nueva clase de Nigromante de Elsweyr.

En Elsweyr el jugador se enfrentará a un cuento intrigantemente retorcido, que brinda una sorprendente intimidad por su enfoque en sus personajes: a reseñar los varios Khajiit cuya compañía se disfrutará y que ofrecerán una historia interesante, y el regreso de Sir Cadwell muestra a John Cleese en su mejor momento. La raza a menudo ha vivido al margen de la sociedad Tamriel, pero la nueva expansión de ESO los sitúa en el centro del escenario, explorando todo, desde santuarios religiosos escondidos en las profundidades de la selva hasta la grandiosa arquitectura que domina las bulliciosas ciudades de Rimmen y Riverhold. La transición de las coloridas estepas del norte a la exuberante selva tropical del sur hace que sea un placer explorar la tierra natal de los Khajiit.

La última expansión de The Elder Scrolls Online es un punto de partida decente para los jugadores nuevos y antiguos, con un mundo vibrante y una narrativa que guiará al jugador novel en sus primeras horas con el juego. También habrá reencuentros con muchos veteranos. Personajes que no se han visto desde hace años reaparecen de nuevo, y la continua amenaza de los dragones se traduce en un mundo en el que incluso los jugadores de alto nivel descubrirán constantemente nuevos desafíos. Sin embargo, lo más impresionante es la capacidad de la expansión para dar vida a una parte de su mundo que no se ha visto durante dos décadas con una atención al detalle que hace que parezca que los Khajiit siempre han sido fundamentales en la historia de Tamriel.

El juego TESO: Elsweyr ya está disponible en formato físico y online para PC, PS4 y Xbox One.