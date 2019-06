Finaliza en Madrid el primer Bootcamp Internacional de MIDE con 6 startups del Tecnológico de Monterrey Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 15:02 h (CET) MIDE, una iniciativa del MIT en Madrid, finalizó ayer su primer Bootcamp Internacional con un acto de clausura que tuvo lugar en TheCUBE donde se presentaron los resultados del trabajo realizado por los 6 proyectos seleccionados del Tecnológico de Monterrey (Tec) El evento contó con la intervención de Alejandro Arranz, Director General de Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid y de Alberto Rodríguez, cofundador de Unlimiteck y CEO de TheCUBE. Además, intervinieron en directo desde el MIT, Scott Stern profesor del MIT Sloan School of Management y miembro del Faculty del programa REAP y Mónica Martínez, Directora de Alianzas Globales y Emprendimiento del Tec.

Las startups mexicanas participantes en el Bootcamp expusieron ante los principales agentes del ecosistema emprendedor madrileño lo aprendido durante estas dos semanas de trabajo en su objetivo de desarrollar sus proyectos en el ecosistema europeo.

Los 6 proyectos del Tec han mantenido 45 reuniones para presentar sus proyectos a importantes corporaciones con sede en Madrid como Calidad Pascual, IBM, Ferrovial, Vodafone, Navantia, Campofrío, Pelayo, Cofares, Enel, Securitas Direct, Ferrero o Bonduelle.

MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) busca consolidarse como plataforma de conexión entre los principales stakeholders del ecosistema, con el objetivo de posicionar a la ciudad de Madrid como referente en el ecosistema global de innovación y emprendimiento.

Avalinguo, BuscaMed, Mex4Industry, SATI, VantTec y Food Tech Chitosan son los 6 proyectos mexicanos que han participado en el Bootcamp y que durante la clausura han tenido la oportunidad de mostrar antes los principales agentes del ecosistema emprendedor madrileño el progreso que han realizado en estas dos semanas de trabajo en la ciudad de Madrid. En concreto, las seis startups seleccionadas por el Tec de Monterrey, han podido evolucionar sus prototipos funcionales a la fase de MVP (Minimum Viable Product) gracias a las más de 45 reuniones mantenidas con corporaciones ubicadas en Madrid, algunas como Calidad Pascual, IBM, Ferrovial, Vodafone, Navantia, Campofrío, Pelayo, Cofares, Enel, Securitas Direct, Ferrero o Bonduelle que les ayudaron a pasar de su fase de prototipado a la de testeo comercial de su tecnología.

Además, durante estas dos semanas han asistido a más de 35 talleres y formaciones impartidos por expertos de Unlimiteck, Tetuan Valley e Impact HUB, sobre el ecosistema español y europeo para cubrir ámbitos como los requisitos legales para constituirse en España, conocer las vías de financiación e inversión para sus innovaciones o aprender las metodologías de trabajo para pasar de prototipo a MVP.

Los emprendedores mexicanos visitaron también las oficinas de algunas de las mayores startups ubicadas en Madrid, como Fintonic, y se reunieron con ejecutivos de la talla de Julian Galiardo, Head de Uber España. El objetivo final de estos proyectos es desarrollarse en el mercado de la Unión Europea, por lo que estas interacciones les han proporcionado información real sobre el ecosistema emprendedor europeo.

“Establecer puentes entre LATAM y Europa es fundamental”, aseguró Alberto Rodríguez, cofundador de Unlimiteck y CEO de TheCUBE en su discurso de clausura en el que destacó: “En España y, en concreto, en Madrid, tenemos una posición privilegiada para realizarlo. Este primer Bootcamp de MIDE es el inicio de una relación que esperemos sirva para mostrar a las startups de todo el mundo y, en especial a las procedentes de Latinoamérica, el gran potencial que tiene la ciudad de Madrid, así como las ventajas que ofrece para desarrollar nuevos proyectos”.

También participó en la clausura Alejandro Arranz, Director General de Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid, quien agradeció a MIDE la colaboración prestada a la Comunidad de Madrid en su labor por desarrollar el ecosistema de innovación madrileño y “a los socios de MIDE por promover esta iniciativa de construcción del ecosistema en la región. MIDE es gran ejemplo de la potencia y la capacidad que tiene Madrid de promover la innovación y el emprendimiento para enlazar internacionalmente con Latinoamérica, que es su puente natural con Europa”.

MIDE busca posicionar a Madrid como referente en el ecosistema global

MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) es una iniciativa del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) en Madrid cuyo objetivo es consolidarse como plataforma de conexión entre los principales stakeholders del ecosistema: emprendedores, universidades, Administración Pública, inversores y corporaciones, con el objetivo de posicionar a la ciudad de Madrid como referente en el ecosistema global de innovación y emprendimiento.

MIDE está constituido por diferentes stakeholders: la Comunidad de Madrid, Calidad Pascual, IBM, Ferrovial, Universidad Politécnica de Madrid, Unlimiteck, eCity, Tetuán Valley e Impact HUB. MIDE estudia las necesidades del ecosistema madrileño y busca iniciativas para cubrirlas, analiza la situación actual identificando oportunidades, conecta a los principales agentes para trabajar de forma continua, promueve el desarrollo facilitando el acceso al ecosistema y comunica qué está pasando en Madrid.

Entre sus iniciativas destaca su Observatorio, desde el cuál se generan reportes que muestran el estado y las oportunidades de Madrid, así como la aceleración de iniciativas como Hackatons o Bootcamps entre todos los stakeholders, con los que conectar los recursos con el talento.

