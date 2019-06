Wastaholic, la colección de moda de Andrés García Cruz, se sube a la pasarela de la MBFWM Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 13:42 h (CET) Wastaholic es la marca creada por Andrés García Cruz, alumno de la escuela de moda de IED Madrid: Una colección de moda sostenible con la que el joven diseñador despertará conciencias en la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Elevar el desecho textil a la máxima potencia es el nuevo objeto de deseo en la cultura de la moda. Así es Wastaholic, la marca de moda creada por el granadino Andrés García Cruz, para su proyecto fin de estudios en IED Madrid y que el próximo 6 de julio a las 18h se subirá a la pasarela Samsung EGO, que busca difundir el trabajo de los nuevos talentos de la moda española.

El joven diseñador debutará con la primera colección de su marca, en colaboración con el artista visual RiveraGento, quien se ha encargado de ejecutar una línea de complementos exclusiva para la misma.

La primera colección de Wastaholic se centra en en la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos materiales con una estética retro-punk futurista. Las prendas nacen de la ansiedad producida por el consumismo, y de la no aceptación de los cánones impuestos; conceptos que se funden en las prendas a través del patchwork de texturas, colores y una estética agender. Una colección de prendas que se ajusta a cualquier tipo de silueta, válidas para diferentes tipos de cuerpo, dirigidas a cualquier ser humano dispuesto a defenderlas, expresar su autonomía y proponer una comunidad libre de reglas establecidas.

Andrés invitará a la reflexión mediante una estética compleja que defiende la búsqueda de la felicidad y de la alegría, confiando en el potencial de la moda sostenible como herramienta liberadora, respetando la individualidad y la vida que rodea a todos. Un diseñador que entiende la moda como forma de expresión y disciplina artística.

Esta nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es, un año más, también un escaparate de talentos del IED Madrid. Además del debut de Andrés García Cruz, el IED Madrid forma parte del calendario OFF con la presentación en exclusiva de las colecciones de Zurru y RepartoStudio en la sede de Palacio de Altamira y el desfile del diseñador Moisés Nieto en su sede de calle Larra.

