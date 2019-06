United Way y Fundación Secretariado Gitano: Cuando la tecnología es la solución para mejorar el barrio Comunicae

viernes, 28 de junio de 2019, 12:46 h (CET) Electrónica, robótica, impresión 3D o programación han sido algunas de las materias que ha trabajado el alumnado gitano participante en el programa Promociona en Villaverde durante este curso para aplicar distintas soluciones innovadoras a situaciones que se producen en sus barrios Club de Inventores una iniciativa que ha sido promovida por Fundación United Way España y la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y cuenta con el apoyo de Fundación Mª Francisca de Roviralta.



Despertar la creatividad y capacidad de innovación de jóvenes gitanos y gitanas, empoderándoles para encontrar soluciones a distintas situaciones de su entorno desde una base tecnológica, ha sido el objetivo del Proyecto “Club de Inventores”, que se ha desarrollado a lo largo del curso escolar 2018-19, comenzando en octubre y clausurando en Junio de 2019.



Todos los miércoles, durante hora y media La Nave, espacio de innovación urbana, acogía a este grupo de trabajo, jóvenes en situación de vulnerabilidad, para fomentar su creatividad y su pensamiento crítico. La ejecución del proyecto ha corrido a cargo de Creática, una entidad social sin ánimo de lucro que impulsa procesos de aprendizaje. Los participantes san sido chicas y chicos gitanos, participantes en el programa de orientación educativa Promociona del dispositivo de Villaverde, un programa que persigue el éxito académico y la titulación en educación Secundaria Obligatoria. La FSG apuesta férreamente por la innovación tecnológica en las acciones a desarrollar, una línea de trabajo necesaria hoy día que mejora sobremanera los resultados de la intervención.



Durante el proceso de trabajo (9 meses) se identificaron las necesidades del entorno sobre las que los jóvenes quieren trabajar, se idearon las posibles soluciones y se trabajó en el prototipado. De manera transversal se han desarrollado habilidades como: soft skills (habilidades comunicativas, asertividad o empatía) trabajo en equipo, creatividad o resolución de conflictos. La creatividad e innovación han sido los dos ejes principales de estas sesiones que pretendían involucrar a los jóvenes en el desarrollo de soluciones a diferentes realidades que puedan darse en el entorno donde viven. Mediante la robótica, la electrónica o la informática y gracias a estos proyectos, ellos y ellas se transformaron en miembros activos de su comunidad al presentar soluciones al entorno.

Tras un proceso de investigación y análisis de las necesidades del barrio, el alumnado decidió focalizar el trabajo en una de las barreras que más identificaban; la falta de información de los recursos que provocaba que una parte del vecindario rondara considerables niveles de pobreza y la escasa participación social de los vecinos y vecinas. Para ello, han trabajado sobre una pantalla informativa que facilite información a toda la ciudadanía buscando justamente dar respuesta a las necesidades antes detectadas. Esta pantalla albergará información tanto de las acciones como de los recursos que desde la FSG se pongan en marcha, buscando con ello, una mayor difusión y una mayor cercanía a toda la ciudadanía.

