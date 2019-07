Taquilla.com cumple 5 años y lo celebra regalando miles de euros en entradas El primero de los premios serán 5 entradas de dos días para el Parque Warner + Warner Beach con hotel o Pase Correcaminos (a elegir) Redacción Siglo XXI

martes, 2 de julio de 2019, 11:50 h (CET) Con motivo de su 5º aniversario, Taquilla.com ha programado una serie de sorteos que irá anunciando a lo largo de este año para agradecer la confianza depositada por todos sus visitantes durante sus cinco años de trayectoria. El comparador líder en España, ha optado por regalar entradas para los eventos de ocio más demandados por sus usuarios. El primero de los cuales será un sorteo de 5 entradas combinadas de dos días consecutivos para el Parque Warner + Warner Beach con estancia de hotel o Pase Correcaminos valorado en más de 1.000€.



“La mejor forma de celebrar estos primeros 5 años de vida, es compartirlo con quién lo ha hecho posible, nuestros 32 millones de visitantes” asegura David Fraga, CEO y fundador de Taquilla.com. Por esa razón, el comparador de entradas quiere agradecérselo regalando entradas para los espectáculos y parques de atracciones que más éxito están teniendo en nuestro país esta temporada.



El primero de los premios, incluirá 5 entradas combinadas para visitar el Parque Warner Madrid y su parque acuático, Warner Beach, durante dos días para cualquier fecha hasta final de la temporada. Además, el ganador también podrá elegir entre una estancia de hotel, para él y sus cuatro acompañantes o 5 Fast Pass o Pases Correcaminos, para sacarle el máximo partido a su visita y no tener que esperar colas.



¿Cómo participar en el sorteo?

Para poder optar a ganar este primer premio de entradas + hotel, los participantes tan solo tendrán que ir a la página principal del Parque Warner de Taquilla.com y hacer clic en “¡Participar!”. El registro es totalmente gratuito y muy sencillo, los visitantes tan solo tendrán inscribirse a través de su cuenta de Facebook, Google o correo electrónico para poder apuntarse. Tras la finalización del plazo de participación, el comparador de entradas comunicará quién ha sido el ganador a todos los participantes por correo electrónico y también lo difundirá en sus redes sociales.



Este será el primero de la serie de concursos que Taquilla.com irá lanzando a lo largo del 2019 para celebrar su 5º Aniversario e irá publicando a través de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Como adelanta David Fraga, “los visitantes tendrán que estar muy atentos a nuestras Redes Sociales, comunicaciones por email y novedades en la página web durante los próximos meses, porque continuaremos anunciando muchas más sorpresas y regalos a la altura de todo lo que hemos logrado en estos 5 años.”



Y no es para menos, el comparador de precios de entradas concluyó el mayo de 2019 habiendo canalizado la venta de 1,5 millones de entradas con un valor de más de 40 millones de euros. Un beneficio que también repercutió en sus usuarios, simplemente por el hecho de haber comparado los precios de sus entradas en Taquilla.com, pudieron acumular un ahorro estimado de más de 6 millones de euros en total. Cinco años de trabajo continuado que ha hecho que actualmente Taquilla.com cuente con el 97% de todas las entradas de ocio y cultura que existen por Internet, convirtiéndose así en la página web con el catálogo de eventos más amplio de toda España.



Acerca de Taquilla.com.- www.taquilla.com Taquilla.com es un comparador de precios de entradas que rastrea en la red todo tipo de actividades de ocio y cultura para que siempre encuentres la mejor opción. Cuenta con más de 3 millones de eventos registrados en más de 20.000 recintos de ocio, o lo que es lo mismo: el 97% de la oferta de entradas de ocio que se venden en España a través de Internet. Y es que si hemos aprendido que una habitación de hotel o un mismo vuelo cuesta diferente dependiendo de dónde lo compres, lo mismo ocurre con las entradas para espectáculos y eventos.



El comparador concluyó el año 2018 canalizando hasta la fecha 35 millones de euros en entradas, lo que, además de hacer que sus visitantes hayan podido ahorrar más de 6 millones de euros en la compra de sus entradas.

