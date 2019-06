La transformación digital incrementa la demanda de informáticos en barcelona, según InnoIT

La transformación digital sigue haciendo que el sector de los informáticos sea uno de los sectores profesionales especializados más demandados en el mercado laboral. InnoIT, consultora especializada en el reclutamiento de los mejores cerebros informáticos, desvela las claves de este fenómeno La transformación digital es uno de los principales temas de conversación en las empresas. Se ha convertido en los últimos meses en algo crucial, copando tanto titulares, como publicaciones en redes sociales profesionales como LinkedIn.

¿En qué consiste la transformación digital?

Toda empresa debe adaptarse al mercado que cada vez evoluciona de una manera más rápida y al cuál solo le encaja una etiqueta últimamente: Digital.

La Transformación Digital se articula sobre 3 pilares fundamentales de las empresas, la Estrategia, la Cultura y la Tecnología. Los expertos suelen hacer un símil con una bicicleta, en la que la rueda delantera, que es la marca la dirección a seguir, es la estrategia de la empresa, la rueda trasera, la que impulsa, es la cultura de la empresa, y la tecnología se viste de ciclista para pedalear de la manera más eficiente.

¿Qué persiguen las empresas impulsando su transformación digital?

La pretensión es generar nuevos procesos y modelos de negocios que conviertan a la empresa en un proyecto innovador, capaz de adaptarse siempre a la nueva realidad que le marque el mercado.

No se trata de un proceso fácil, ya que la mayoría de las empresas tienen verdaderas dificultades para diseñar una estrategia, y sobre todo, para crear una nueva cultura de empresa.

El reto más sencillo de afrontar por lo tanto es la Tecnología, por lo que las empresas optan por esta variable a la hora de intentar transformarse, de ahí la creciente demanda de informáticos en el mercado laboral actual.

En palabras de INNO IT, consultoría informática de Barcelona: "Hace ya bastantes años se hablaba de que la informática era un valor seguro a la hora de buscar un empleo estable. No les faltaba razón a los que afirmaban esto, y seguramente se quedaron cortos. Cada vez es mayor la demanda del mercado laboral de perfiles tecnológicos, destacando entre ellos los perfiles informáticos. Nosotros gestionamos muchísimas ofertas de trabajo cada semana, y no paran de contactarnos más empresas, y candidatos".

Los perfiles informáticos más demandados por las empresas de cara a cubrir puestos vacantes son sobre todo de dos tipos.

Por una parte, informáticos de hardware, encargados de la gestión y mantenimiento de los equipos informáticos, bien sean ordenadores, servidores, redes o centralitas.

Por otra parte, programadores, de muchos y muy diversos lenguajes de programación.

¿Qué función tiene un programador en una empresa?

A pesar de que una empresa no tenga tecnología de software propia sí que gestionará su día a día gracias a programas informáticos que necesitan una adecuación a la realidad de la empresa. Estos programas de gestión pueden ser CRMs, mediante los cuales se puede gestionar toda la actividad digital de una empresa, mail, redes sociales, publicidades…etc. También puede tratarse de un ERP, programas que incluyen un CRM y que se encargan de controlar todo lo respectivo a la gestión, desde compras, ventas, control de stocks, facturación, productividad y un largo etc.